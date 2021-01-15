В Крыму появятся новые объекты за счет увеличения финансирования до 1,37 трлн рублей

Москва, 15 января. Правительство России планирует продлить Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года, а также увеличить объем финансирования до 1,37 трлн рублей. Корректировка программы даст возможность увеличить ее финансирование почти на 120 млрд рублей. При этом в ФЦП планируют добавить 20 новых объектов, а также покрыть удорожание уже внесенных проектов.

Об этом в пятницу заявил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров. Он подчеркнул, что 1,37 трлн рублей ― это общая сумма финансирования реализации всех программ до 2025 года. По его словам, до 2020 года Республике Крым было выделено 770 млрд рублей, а в 2021-2025 годах планируется выделить еще 600 млрд.

«Есть решение правительства, есть поручение (вице-премьера, ― Прим. ФАН.) Марата Хуснуллина, что мы продлеваем программу до 2025 года включительно. Суммарно, если брать по деньгам, то в новой редакции проекта программы это 1,37 трлн рублей», ― заявил Сергей Назаров.

Напомним, что правительство России утвердило Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя зимой 2019 года. Однако основным механизмом реализации государственной программы является ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя, принятая еще в 2014 году.

В рамках этой программы на территории республики уже было воссоздано более 200 грандиозных объектов, большинство из которых известны на весь мир: Крымский мост, трасса «Таврида», новый терминал аэропорта в Симферополе, энергомост, теплоэлектростанции и многие другие. При этом исполнение ФЦП в Крыму только в 2020 году составило 97% на сумму чуть более 60 млрд рублей, а в Севастополе ― почти 91% и 12,3 млрд рублей.

Уже известно, что в новой редакции ФЦП указана модернизация Крымской железной дороги. На это планируют потратить порядка 20 млрд рублей, поскольку железные дороги в республике действительно требуют капитальных вложений. Это крайне необходимо, учитывая увеличение пассажиропотока, особенно в летний период. Сообщается, что в рамках модернизации дороги будет построена железнодорожная ветка до нового терминала аэропорта Симферополя. Еще одна ж/д ветка пойдет в обход Инкермана. Также озвучивается идея включения в ФЦП строительства опреснительных станций для решения водной проблемы полуострова.

Ранее ФАН рассказывал об уникальности завода марочных вин «Коктебель», который недавно был выставлен на продажу в Крыму.