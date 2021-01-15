Сбежавшие в Киев россияне пожалели, что связались с Украиной и поддержали Майдан

Симферополь, 15 января. Поддержавшие госпереворот на Украине и отправившиеся туда в поисках лучшей жизни россияне с каждым днем все больше разочаровываются в своем решении. Например, крымчанка Елизавета Богуцкая, так яро поддерживающая когда-то Майдан, на днях пожаловалась на своей странице в Facebook на неэффективную работу Кабинета министров Украины. В деталях разбирался корреспондент ФАН.

«За время работы Кабина Шмыгаля у нас выработался алгоритм «зашкваров». Кабинет принимает какое-либо глупое решение, депутаты нашей фракции готовятся возмутиться, СМИ раскачивают напряжение, народ выходит на протест, фракция ищет любые пути воздействия на Кабмин. Напряжение нарастает до максимума, ОП придумывает быстрое и эффективное решение, Кабмин отступает, напряжение затухает. В профите — офис президента, как единственный эффективный инструмент власти. В проигрыше депутаты, которые выбрали этот Кабмин и допустили критическую ситуацию», — пишет Богуцкая.

Еще интересней обстоят дела с бежавшим на Украину жителем Новочеркасска Сергеем Лошкаревым. Поддержавший госпереворот в Киеве Лошкарев в 2014 году поехал на Майдан, однако после возвращения был арестован и осужден по ч. 1 ст. 22 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) на два года лишения свободы. Однако был амнистирован 14 июля 2015 года, после чего подался на Украину просить политического убежища.

После серии неудачных попыток стать очередным блогером-русофобом под псевдонимом Сергей Белогвардеец и получить украинское гражданство, Лошкарев разочаровался в Украине и даже выпустил пост в Facebook, где публично покаялся в поддержке Майдана, украинских националистов, рассказав о сожалении, что связался с Украиной.

Однако спустя несколько месяцев Лошкарев все же получил статус беженца на Украине. Пост с раскаянием, разумеется, удалил, но обиду на Украину затаил. Поэтому 19 декабря 2020 года выпустил видео-пособие для желающих получить убежище на Украине.

В этом ролике он, несмотря на относительный успех, крайне не рекомендовал никому ехать на Украину, аргументировав это очень плохим финансовым положением и высокой безработицей в стране.

«На Украине вы очень сильно пожалеете о том, что вы сюда приехали. Я не говорю, что это плохая страна, что здесь плохие люди. Наоборот, люди здесь очень хорошие. В Киеве люди в три раза добрее, чем в моем родном Ростове, в Новочеркасске. Я сомневаюсь, что кто-то со мной не согласится, но жить здесь объективно — гораздо хуже», — рассказывает Лошкарев.

Также он подчеркнул в своем видео, что за убежищем на Украину и страны ЕС едут воры и негодяи для совершения противоправных действий в цивилизованных странах.

Ранее в комментарии ФАН уехавший из Украины одессит рассказал, почему украинцы так стремятся переехать в Крым.