«Это уже не смешно, это позор»: в Крыму показали самую кривую мусорную площадку

Алушта, 15 января. Жители Крыма поделились в местных социальных сетях видео, в котором они показывают, какие «гениальные» инженерные решения иногда принимаются некоторыми подрядчиками. Крымчане проявили немного творчества и наложили сверху видео соответствующую музыку. На кадрах можно увидеть, как в селе Изобильном, которое находится в районе города Алушты, «улучшили» мусорные площадки. Благо ФЦП в Крыму реализуются не по такому же принципу.

«Это уже не смешно, это позор, потому что больше похоже на издевательство того, кто это устанавливал. Мне интересно, чем люди думают в такие моменты? Это самая кривая мусорка и работа, которую я видела в своей жизни», ― говорит ФАН Анастасия Сверидская, посмотревшая видео.

Как сказал один из местных жителей, он пытался связаться с компанией, которая это устанавливала. Пока не вышло. Корреспондент ФАН в свою очередь проверит, как в Алуште оборудованы другие контейнерные площадки, о чем расскажет в следующей публикации.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму наконец-то начались снегопады. Также появились завораживающие фото зимы на полуострове, которые любого приведут в тихий восторг.