В Крыму начались снегопады: появились завораживающие фото

В ночь с 14 на 15 января предгорья Чатыр-Дага и Демерджи покрылись двухсантиметровым слоем белого пушистого снега, чему способствовали пришедшие заморозки. Как сообщает корреспондент ФАН, побывавший на месте развернувшейся зимней сказки, жители Добровской долины радуются зимним пейзажам, пришедшим с утра на смену будничной зимней слякоти, характерной для крымской зимы.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что по прогнозам синоптиков, на Крым надвигаются аномальные морозы: с 16 по 20 января на полуострове ожидается аномально холодная погода в связи с прохождением холодного арктического фронта. Местами ожидаются заморозки до -15 градусов по Цельсию.



