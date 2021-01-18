«Бывший украинец» рассказал, почему он вместе с семьей сбежал из Украины в Крым

Севастополь, 15 января. Сегодня в Крыму живут десятки тысяч украинцев, которые переехали на ПМЖ на полуостров в 2014-2015 гг. ― тогда это было сделать гораздо проще, особенно если у человека были родственники в республике или недвижимость. Об этом в комментарии корреспонденту ФАН рассказал Виктор А. (имя изменено), который называет себя «бывшим украинцем», потому что после начала войны в Донбассе он отказался от украинского паспорта и переехал вместе с семьей из Киева жить в Севастополь.

Виктор отметил, что он не поддерживал ни идею Майдана, в результате которого свергли Януковича и Азарова, ни тем более «освободительную» войну на юго-востоке Украины, понимая, сколько бед это принесет стране.

«Мы с женой решили, что нужно бежать из Украины пока не поздно, это еще было в 2014 году, потому что после Майдана там начала происходить, да и сейчас происходит, полная неразбериха, особенно это касается постмайданных правительств. Сколько эти Порошенки, Яценюки, Гройсманы и так далее наворовали миллиардов за годы до сих пор еще не законченной «гидности»? Думаю, никто на этот вопрос никогда не ответит. При этом люди, проработавшие всю жизнь на заводах, получают мизерные пенсии, впрочем, как и зарплаты, особенно в маленьких городах. Как так может быть, чтобы минимальная пенсия была ниже прожиточного минимума? Вы только вдумайтесь в это! А тарифы на коммуналку там какие ― просто ужас!» ― сетует Виктор А.

«Бывший украинец» признается, что у него осталось много родственников, друзей и знакомых на Украине, с которыми он периодически общается, а некоторые даже летом в гости в Севастополь к нему приезжают. Поэтому он знает, как реально обстоят дела на Украине, а они ― в Крыму.

«Все нам завидуют, некоторые тоже хотят переехать сюда и делают это в итоге, потому что тут спокойно. Поверьте, уже это многое значит, особенно для тех, кто жил или живет на Украине после 2014 года. Только среди моих знакомых так поступило около 20 человек за последние пять лет. Каждый год ко мне кто-то приезжает из Украины, я действительно рад общаться с адекватными людьми, а не так называемыми патриотами, которым пропаганда промыла все остатки мозгов. Для меня, если честно, это больная тема, потому что после переезда в славный город-герой часть уже моих бывших знакомых и даже родственников со мной переругались из-за того, что я и моя семья для них «сепаратисты». Причем общаться и спорить на эту тему с ними бесполезно», ― подчеркнул Виктор А.

По его словам, он ни разу не пожалел о решении переехать на ПМЖ в Крым вместе с семьей, потому что в республике не только климат хороший и люди отзывчивые, но и нет всего того беспредела, который происходит на Украине последние семь лет.

«За это время Крым и Украина сильно изменились, однако если полуостров в лучшую сторону, то наша Незалежна продолжает катиться в пропасть, из которой, как мне кажется, России придется ее потом доставать и ставить на ноги. Очень жаль, что так все сегодня происходит, впрочем, может, оно и к лучшему, время покажет», ― подытожил Виктор А. в комментарии ФАН.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что бывший президент Украины Леонид Кравчук желает найти компромисс между Киевом и Москвой, в том числе по вопросу Крыма.