В Крыму отменили освящение морской воды на Крещение

В Крыму на Крещение воду будут освящать только в храмах, к морю в этом году священники не пойдут. Исключение составят лишь три пункта — Севастополь, Топловские купели (Судак) и монастырь Косьмы и Дамиана (Алушта), сообщили корреспонденту ФАН в Симферопольской и Крымской Епархии.

«В связи с пандемией в этом году изменилось практически все. Не будет освящения воды в купели в Красных пещерах, купаний в море на городских набережных. Сняты крестные ходы в Ялте, Алуште, Евпатории, Саках, Новофедоровке, Николаевке – везде, где есть подход к морю», — сообщает пресс-секретарь Симферопольской и Крымской Епархии Людмила Тихомирова.

В Национальном парке «Крымский» 18 и 19 января праздник Крещения Господня пройдет на подворье монастыря святых Косьмы и Дамиана, куда будут подвозить святую воду из одноименного источника. Проезд в монастырь через территорию «Крымского» возможен только по письму паломника, с которым нужно обратиться в управление парка для оформления пропуска. Письма паломника можно получить заранее в Симферопольской и Крымской Епархии или на подворье обители в пгт. Партенит, сообщает пресс-служба.

Немало народу съедется в известный своими святыми источниками Топловский женский монастырь. Возле каждого из трех источников есть купель, которая будет работать днем и ночью с 18 января до 19 января. В это же время будет открыта чайная и иконная лавка.

В Херсонесе во Владимирском Соборе 19 января после богослужений пройдет крестный ход от Свято-Владимирского собора в Карантинную бухту, освящение воды Черного моря и окунание верующих людей. Крестные ходы и водосвятные молебны пройдут также от четырех храмов Севастополя.

В Симферопольской и Крымской Епархии напоминают, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Крыму в Симферополе, Ялте, Алуште, Саках, Бахчисарае, Евпатории и Кировско-Белогорском округе, чин великого освящения воды будет проводиться только на территориях храмов.

Справка: Крещение отмечается православными христианами 19 января и считается одним из великих церковных праздников, установленных в память о том дне, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан к Иоанну Предтече креститься от него. Особенностью праздника являются два великих водоосвящения. Одно совершается в храме в сочельник. Другое проводится в день праздника под открытым небом у источника.