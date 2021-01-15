«Душой очень больно»: актеры «Ералаша» из Крыма рассказали, каким помнят Грачевского

Севастополь, 15 января. О смерти художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского стало известно поздно вечером 14 января, для многих эта новость была ошеломляющей, особенно для тех, кто так или иначе связал свою жизнь с юмористическим журналом.

Корреспондент ФАН поговорил с актерами, их родителями и другими, кто был причастен к созданию «Ералаша» в Крыму.

«Ералаш ― сериал, на котором я, можно сказать, выросла. Каждый раз, натыкаясь на него по телевизору, я не могла переключить канал, даже если смотрела эти серии уже очень много раз», ― рассказала ФАН исполнительница главной роли в одной из серий сериала Екатерина Болотина.

Съемки проходили в Крыму в 2015 году, но до сих пор Екатерина хранит воспоминания о них, как об одном из самых ярких событий в жизни.

«Когда я узнала, что в лагере, в котором я была, снимают «Ералаш», я была в приятном шоке. А когда меня взяли еще и на одну из главных ролей, я не верила до последнего, что это происходит со мной! И пускай на том видео я совсем маленькая и зажатая девочка, но это был и правда бесценный опыт для меня, за который я очень благодарна Борису Юрьевичу Грачевскому и всем людям, которых он объединил своим проектом! Побольше бы таких светлых и добрых людей, как Борис Юрьевич!» ― добавила Екатерина Болотина.

Мама маленького актера Олега Петриченко ― Богдана Петриченко, призналась ФАН, что сыграть в «Ералаше» это была ее самая заветная мечта из детства. Но мечте не суждено было сбыться до тех пор, пока не родился маленький подвижный Олег. Он уже с первых месяцев всем улыбался и пел песни.

«Тогда я поняла, что это мой второй шанс. Тем более что сыну это было большое удовольствие, и когда он увидел свои первые выпуски «Ералаша», то, конечно, тоже захотел сниматься», ― пояснила Богдана Петриченко.

Олег снялся в нескольких сериях тележурнала в 2017 году, сейчас ему 10 лет, он продолжает сниматься в телепроектах и планирует продолжать обучаться профессии актера.

«Именно съемки в «Ералаше» дали ему этот старт, и, думаю, можно Бориса Юрьевича назвать нашим духовным отцом», ― добавила для ФАН Богдана Петриченко.

О Борисе Грачевском скорбят в большой команде «Ералаша», представители которой находятся и в Крыму. Здесь уже много лет работает актерская школа, которую открывал сам Борис Юрьевич.

«Пока тяжело вообще писать и говорить. Борис Юрьевич до последнего шутил , даже из реанимации. Пока мог еще что-то написать. Любил жизнь, людей, любил свое дело. Был настоящим профессионалом. Душой очень больно...» ― рассказала ФАН руководитель актерской школы «Звезды Крыма Ералаш» Евгения Обручева.

Напомним, Борису Грачевскому был 71 год. В конце декабря его госпитализировали в одну из московских клиник с коронавирусом. 9 января стало известно, что режиссера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.