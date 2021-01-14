Крымский блогер показал правдивое видео, как выглядит Симферопольское водохранилище

Симферополь, 14 января. Засуха в Крыму коснулась практически всех районов полуострова, однако есть те части республики, которые пострадали больше всего. К таким как раз относится Симферополь и Симферопольский район, поскольку здесь графики подачи воды ввели еще в начале сентября. Основными источниками питания крымской столицы были и есть три водохранилища: Партизанское, Аянское и Симферопольское.

Однако все они на сегодняшний день обмелели, поэтому город и близлежащие районы в основном питаются артезианской водой из скважин, которые были пробурены в кратчайшие сроки. Так, например, в Партизанском водохранилище сейчас осталось не более 5 млн кубометров воды, хотя его проектная мощность составляет почти 34,5 млн кубометров.

Аянское водохранилище может вмещать в себя около 4 млн кубов, однако сейчас оно практически пересохло. Проектная мощность Симферопольского водохранилища составляет порядка 36 млн кубометров, однако на данный момент в нем не более 5 млн кубов воды. Крымский блогер Александр Талызин поделился правдивым видео о том, как сегодня выглядит Симферопольское водохранилище.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что украинский блогер признал факт возвращения воды в Крым благодаря осадкам, которые пришли в города полуострова в январе.