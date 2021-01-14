В Крыму раскрыли уникальность винзавода «Коктебель», выставленного на продажу

Правительство Крыма выставило завод марочных вин «Коктебель» на торги со стартовой ценой в 100 млн. рублей. ФАН узнал о его особенностях.

Мадера ― одна из визитных карточек крымского виноделия. О некоторых секретах ее производства корреспонденту ФАН рассказали на заводе марочных вин «Коктебель». Предприятие оборудовано самой большой в Европе мадерной площадкой открытого типа. На ней одновременно может производиться до двух миллионов литров фирменного напитка.

Мадера на выдержке находится минимум три года, чтобы приобрести свои особые вкусовые качества. И потом вино получается действительно великолепным.

«Работы много – раз в полгода мы каждую бочку переливаем. Из нижних в верхние, чтобы насытить вино кислородом, чтобы пропарить бочку, чтобы бочка была здоровая, свеженькая и снова помогала рождать этот замечательный, можно сказать, крымский напиток», ― говорит экскурсовод предприятия Александр Мартыненко.

По его словам, у винных бочек имеется ряд специфических особенностей. Например, при длительной выдержке они становятся восприимчивы к громким звукам, поэтому в таких помещения нельзя даже громко разговаривать, иначе есть риск повреждения целостности бочек.

В то же время, бочки обладают способностью к самозатягиванию ― небольшие трещины в крышке или днище могут привести к незначительной протечке вина, но эта же протечка порой становится причиной того, что дерево разбухает и трещина в бочке закрывается.

На сегодняшний день общая площадь обрабатываемых виноградников «Коктебеля» составляет 1150 гектаров. Также в этом году был запущен новый купажный цех, емкостной парк которого составил миллион литров. Об этом ФАН сообщал в одном из предыдущих материалов.

Напомним, что республиканское правительство выставило завод марочных вин «Коктебель» на торги со стартовой ценой в 100 млн. рублей. Аукцион завершится 26 января. Недавно состоялась приватизация завода «Массандра». Он был продан дочернему предприятию банка «России» ООО «Южный проект» за 5,3 млрд рублей.