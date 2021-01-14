В Крыму рассказали, как на полуострове пытаются воровать бюджетные деньги

Симферополь, 14 января. Руководитель ГУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю генерал-майор юстиции Владимир Терентьев рассказал, как на полуострове пытаются воровать бюджетные средства. Он отметил, что в настоящее время практически каждое подобное преступление можно рассматривать в качестве того или иного объекта, то есть работы выполнены не были, а деньги были уплачены.

Соответственно, на этой стадии и происходит хищение бюджетных средств. В том числе это касается средств, которые были выделены на реализацию ФЦП. По его словам, подобные случаи не единичны и в других субъектах РФ, однако в Крым и Севастополь сейчас вкладывается большое количество денег, поэтому и соблазна у соответствующих людей больше.

«Я бы не сказал, что в Крыму хищение бюджетных средств ― это превалирующая статья. Просто ввиду наличия денег есть люди, которые готовы на них позариться, к сожалению», ― заявил Владимир Тереньтев на пресс-конференции.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, сколько миллионов ущерба Крым потерял за 2020 год, и сколько Следственному комитету удалось вернуть.