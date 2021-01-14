В Крыму поймали серийного маньяка

Симферополь, 14 января. В Крыму проходит онлайн-конференция руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю генерал-майора юстиции Владимира Терентьева. Отметим, что само мероприятие приурочено к 10-летию образования Следственного комитета РФ, которое будет отмечаться завтра, 15 января.

Владимир Тереньтев, рассказывая о рабочих успехах ведомства, напомнил, что в марте этого года в Крыму был задержан серийный преступник, который совершал половые преступления с 2014 по 2020 гг. на территории Ялты и Севастополя. Всего на счету маньяка было 16 совершенных преступлений.

«В настоящее время дело передано для дальнейшего расследования в Центральный аппарат СК. Если же брать общую статистику по делам прошлых лет, то нами окончено 800 преступлений, из них 140 убийств. Это, наверное то, что больше всего тревожит жителей нашего региона», ― заявил Тереньтев.

Ранее ФАН рассказывал о двойном убийстве, которое удалось выявить Следственному комитету. Симферополец с разницей в несколько лет убил двух мужчин и закопал их тела в разных частях города.