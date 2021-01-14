Крым понес 580 млн рублей ущерба из-за совершенных преступлений в 2020 году

Симферополь, 14 января. Руководитель ГУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю генерал-майора юстиции Владимир Терентьев рассказал на онлайн-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым о том, как Следственный комитет улучшил свою работу по итогам прошло года.

По его словам, в 2020 году, несмотря на те события, которые развивались по всему миру, связанные с пандемией, СК не только продолжил работу, но и динамически развивался.

«Показатели нашей работы были увеличены в качественном плане от 20 до 80% по всем направлениям. Так, мы зарегистрировали почти на четверть больше преступлений, а суд закончили производством на 10% больше уголовных дел. В это же время мы снизили показатели различных браков, которые тоже характеризуют нашу работу», ― сказал он.

Также Терентьев отметил, что СК пришлось перестроиться со всей страной на новые реалии, были задействованы различные социальные сети, где публикуются новости ведомства и так далее. Владимир Терентьев добавил, что в прошлом году сотрудники СК боролись как с экономическими преступлениями, так и против личностей.

«Общий ущерб от совершенных преступлений в 2020 году по нашим уголовным делам составил 580 млн, 460 из них мы возместили, либо наложили арест ― это достаточно высокий процент. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений приблизилось к 100%. В общей сложности за прошлый год нами окончено 116 уголовных дел прошлых лет», ― заявил руководитель ГУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Отметим, что сегодняшняя пресс-конференция проводится по случаю празднования 10-летия образования Следственного комитета России, которое будет отмечаться 15 января.

Ранее ФАН рассказывал, что ялтинец пытался дать взятку офицеру Следственного комитета, однако попался в момент передачи денег.