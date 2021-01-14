«Украину уличили во лжи»: политолог оценил решение ЕСПЧ по Крыму

Симферополь, 14 января. Европейский суд по правам человека наконец опубликовал промежуточное решение по межгосударственной жалобе «Украина против России», предметом которой являются события в Крыму 2014-2015 годов. В пресс-релизе говорится, что ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины против Российской Федерации по событиям в Крыму, в частности речь идет о якобы убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях журналистов, на чем долго настаивал Киев.

При этом в ЕСПЧ не стали рассматривать вопрос воссоединения Крыма с Россией в 2014 году с точки зрения международного права.

«Суд определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что необходимо решить, была ли предполагаемая Украиной картина нарушения прав человека Россией в Крыму в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года допустимой», — говорится в заявлении ведомства.

Однако, в целом, что бы там ни решил еще через шесть лет ЕСПЧ или любая другая антироссийски настроенная организация, на ситуацию в России или в Крыму это никак не повлияет. Более подробно об этом рассказал в комментарии ФАН крымский политолог Иван Мезюхо. Эксперт отметил, что вообще сам иск Украины в ЕСПЧ притянут за уши.

«Начнем с того, что Киев в принципе не может претендовать на крымский полуостров, учитывая его российский статус, который закреплен в Конституции РФ. Кроме того, в законе нашего государства закреплено верховенство российского права над международным, и на последнем общероссийском голосовании россияне проголосовали в том числе за поправку о неотчуждаемости территорий. Поэтому различные заседания ЕСПЧ по таким вопросам никак не касаются Российской Федерации», — сказал он.

Конечно, отрадно, продолжил политолог, что европейская институция уличила Украину во лжи, потому что сами по себе обвинения Киева в отношении России являются фейковыми, поскольку они основаны на различного рода домыслах и бездоказательной информации.

«К сожалению, все эти фейки и ложные сведения идут в основу различного рода международных документов, например, резолюции Европарламента и ООН. Думаю, что вся эта судебная история связана с тем, что Киев собирает контент для заседания так называемой крымской платформы. Конечно, тот факт, что Украина не добилась своего в ЕСПЧ, это осложняет их пропагандистскую работу по крымскому направлению», ― подчеркнул Иван Мезюхо.

Напомним, Украина в марте 2014 года подала жалобу в ЕСПЧ, обвинив Россию в нарушении 12 статей Европейской конвенции по правам человека: справедливый суд, свободу вероисповедания, право на жизнь, безопасность и так далее. Видимо, именно поэтому сотни тысяч украинцев ежегодно приезжают в Крым на отдых, а некоторые даже остаются жить в республике.

Ранее ФАН рассказывал, что ЕСПЧ признал фактическую российскую юрисдикцию над Крымом с 2014 года.