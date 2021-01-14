Из Севастополя в Петербург отправили последнюю часть трехмерной модели Пальмиры Сирии

Трехмерную модель пострадавшего от бомбежек древнего города Пальмира закончили печатать в Севастополе. На изготовление фрагмента потребовалось 40 килограмм специальной пластмассы и почти три месяца работы. Модель собрана из 50 деталей, которые печатали на разных 3D-принтерах.

Модель ― это точная копия памятников древнего города и их внешнего вида по состоянию на 2016-2019 годы. Именно в это время специалистами Института истории материальной культуры РАН проводились специальные съемки разрушенного городища с беспилотника. Он вел съемку и одновременно указывал геолокацию снимка. Всего таким образом было изучено около 20 квадратных километров поверхности города, и получено более 55 тысяч фотографий.

После эти данные проанализировали сотрудники и студенты Севастопольского государственного университета, и вскоре началась работа по созданию масштабной модели города. Результат был представлен на день Пальмиры второго декабря 2020 года в Государственном Эрмитаже.

«Там представили главную улицу города, которая идет от античного театра. И другие отдельные фрагменты Пальмиры. Модель же территории храма Бэлы на тот момент еще печаталась», ― рассказали ФАН в пресс-службе СевГУ.

Сейчас модель древнего города полностью готова.

«Буквально на днях ее отправили в Санкт-Петербург. Ее там раскрасят и представят посетителям выставки», ― добавили в пресс-службе СевГу.

Как указано на сайте Государственного Эрмитажа экспозиция «Две Пальмиры: реальная и виртуальная» посвящена обсуждению роли древнего города в мировой культуре, возможности и методов реставрации памятника, проблемам сохранения объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Она продлится до 24 января 2021 года.