Агрессивная собака напала на 11-летнего ребенка в Крыму

Бахчисарайский район, 14 января. В Крыму в Бахчисарайском районе произошел неприятный инцидент с собакой, из-за которого ветеринарам пришлось проводить отлов, а ребенка отправить в больницу, более подробно ― смотрите вместе с ФАН.

Отметим, владельцы животных должны проводить профилактику животных от бешенства: оно является инфекционным заболеванием, которые вызывается особым вирусом бешенства под названием Rabiesvirus. Он передается со слюной при укусе больным животным и может вызвать воспаление головного мозга как у животных, так и у человека.

Ранее ФАН рассказывал о дельфинотерапии в Крыму, которую используют для лечения особенных детей.