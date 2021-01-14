В Крыму рассказали, как Росгвардия защищает медиков от пьяных и буйных пациентов

Симферополь, 14 января. Работа медиков не только сложная, но иногда и опасная, поскольку не все граждане ведут себя адекватно при оказании им медицинской помощи. Бывают случаи, когда пациенты или их родственники дебоширят, портят имущество и пытаются каким-то образом физически навредить медперсоналу.

Так, в июле 2020 года симферополец напал на врача скорой помощи с ножом, пытаясь его убить. Позже выяснилось, что у него тяжелое психическое расстройство и лечиться ему теперь предстоит в психиатрической больнице. Пострадавший врач до сих пор находится на лечении, у него начались осложнения. А в ноябре в Симферополе пьяный рецидивист решил напасть на автомобиль скорой помощи и бросил в него бутылку. В этих и других случаях Росгвардия приходила на помощь врачам.

Сегодня охраной машин скорой медицинской помощи занимаются сотрудники Росгвардии в ряде регионов России. Отметим, что до внедрения этой практики в 2019 году, например, в Крыму каждый месяц происходило до пяти инцидентов с агрессивным поведением пациентов, не считая хамства и оскорблений в адрес медиков. Но сейчас ситуация полностью изменилась.

ФАН поговорил на эту тему с начальником Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-лейтенантом Степаном Гайдаржийским. Он рассказал, сколько сейчас в Крыму находится под охраной карет скорой медицинской помощи и как часто сотрудникам Росгвардии приходится выезжать на помощь медикам.

«Сегодня под охраной находятся более 300 карет скорой медицинской помощи. В 2020 году наряды вневедомственной охраны осуществили более 60 выездов на сигналы «тревоги», которые поступили от персонала бригад скорой помощи. Во всех без исключения случаях сотрудники Росгвардии оказывали помощь медицинским работникам, в отношении которых были совершены противоправные действия. Непосредственно в трех случаях были проведены задержания правонарушителей с их передачей сотрудникам полиции территориальных органов МВД для дальнейшего разбирательства», — подчеркнул Гайдаржийский.

Также генерал-лейтенант привел пример, произошедший в Алуште в 2020 году. По его словам, в одной из машин бригады скорой медицинской помощи, находящейся на очередном вызове, сработала кнопка тревожной сигнализации. На место незамедлительно был направлен наряд группы задержания, где было установлено, что прибывшие на вызов медработники попытались привести в чувства неизвестного, находящегося на проезжей части одной из улиц города.

«Придя в себя, гражданин начал вести себя крайне агрессивно: размахивать руками и выкрикивать оскорбления в адрес своих спасителей. В ходе внезапно возникшего конфликта, который впоследствии перерос в драку, последний нанес телесные повреждения медицинскому персоналу бригады скорой помощи. В результате слаженных и профессиональных действий Росгвардейцев дебошир был задержан и сопровожден в территориальный орган внутренних дел», — заявил Степан Гайдаржийский.

Также собеседник издания отметил, что подразделения вневедомственной охраны имеют техническую возможность предоставлять услуги охраны транспортных средств как юридических, так и физических лиц. Поэтому в декабре 2019 года был подписан договор с ООО «Компанией Глонасс-Крым» о принятии под охрану транспортных средств «Крымского Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

Напомним, ранее ФАН рассказывал про ялтинцев, один из которых пытался дать крупную взятку офицеру Следственного комитета, а другой ― ранил полицейского в руку, однако дебошир все равно был задержан.