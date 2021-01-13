Российские звезды используют дельфинотерапию в Крыму для лечения особенных детей

В России дельфинотерапия стала набирать популярность 15 лет назад. Сегодня многие люди используют эту методику для лечения детей с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП.

Как узнал ФАН, в новогодние праздники Крым посетила Эвелина Бледанс с сыном Семеном. В соцсетях известная актриса рассказала, что главная цель их приезда ― общение с дельфинами. Женщина часто бывает на полуострове и приезжает, чтобы поправить свое здоровье и ребенка. На видео, которое опубликовала знаменитость, показано, как он плавает с дельфином в санатории на ЮБК.

Лечение детей с аутизмом и ДЦП

Спрос на дельфинотерапию в начале 2000-х значительно опережал предложение, и на сеансы записывались на несколько месяцев вперед. Теперь возможностей для этого гораздо больше. Только в Крыму насчитывается порядка 10 баз для общения с дельфинами, которые несут людям радость, помогают с недугами и лечат детей.

Дельфинотерапия ― один из методов медицинского и психологического восстановления людей. Ее рекомендуют при лечении неврологических расстройств, нарушений и задержек развития. Терапия показывает отличные результаты у детей с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП, гиперактивностью, нарушением речи, внимания, слуха и проблемами с социализацией. Это эффективный способ реабилитации после перенесения серьезных травм и психических потрясений.

Одним из известных мест для проведения дельфинотерапии на полуострове считается военный санаторий «Крым» в поселке Партенит. За последние четыре года здесь прошли курс около 2000 детей. Считается, что после дельфинотерапии у людей с неврозом улучшение происходит в 60% случаев. Расслабляется нервная система, интенсивнее работает мозг, вырабатывается гормон счастья. Общение с дельфинами ― это не всегда лечение, для многих это удовольствие, исполнение заветной мечты. Они помнят об этом всю жизнь.

«Прогулку с дельфинами мы подарили дочери на день рождения, она была в восторге! Я стояла возле бассейна, не удержалась, присела и погладила дельфина. Это было нечто. Он посмотрел мне в глаза так пронзительно, словно человек. Я долго была под впечатлением. А еще у него гладкая кожа, как шелк. Потрясающие впечатления!» ― вспоминает Мила из Москвы.

У них есть то, чего нет у многих людей

В прошедшее воскресенье с двумя дочерями в Партените побывала Юлия Уколова из Алушты.

«Дельфины ― это инопланетные существа, смотришь в глаза, и понимаешь, насколько им уступаешь. Мы тут же почувствовали доверие к ним, сразу поплыли. Не было страшно даже моей 6-летней Кате. Я никогда не забуду эти минуты, эти потрясающие эмоции. Вспоминаю, и мурашки по коже», ― вспоминает Юлия.

У дельфинов очень развита способность к эмпатии, которой так не хватает современному человеку. Они способны понимать наше эмоциональное состояние и сопереживать. Это удивительное качество делает животных прекрасными психотерапевтами. Есть мнение, что уровень IQ некоторых дельфинов выше показателей обычного человека. Вряд ли можно сказать, что дельфины умнее людей, но то, что некоторые особи имеют невероятно высокий интеллект, уже доказано.

«Дельфины, как и люди, все разные. Некоторых нужно учить подольше, постоянно повторять уроки. Есть же дельфины очень талантливые, к примеру, наш дельфин Ян, он все понимает с первого раза», ― рассказал ФАН врач-педиатр, реабилитолог в центре дельфинотерапии на Донузлаве, кандидат медицинских наук Анна Нуволи.

Показания и запреты

Научно-практический центр дельфинотерапии работает более 20 лет и находится на берегу залива Донузлав в Крыму. Это место удивительно тем, что с начала лета афалины находятся в естественной среде обитания и до конца сентября живут в больших вольерах, через которые могут общаться с дикими собратьями. В год на терапию в Донузлав приезжают около 300 детей в год, многие из них здесь уже не первый раз.

Как говорят в центре, с 2008 по 2013 год они проводили непрерывные исследования, брали биохимические анализы до курса дельфинотерапии и после, видели динамику и четко поняли, сколько нужно занятий. Минимальная эффективность терапии наступает уже после 5-6 занятий. Средний показатель ― 8. Максимальное рекомендованное число ― 10 уроков. Самый эффективный период дельфинотерапии для детей ― с трех до семи лет. Часто в воде с ребенком находится мама, так как дети иногда пугаются и несколько занятий уйдут лишь на подготовку.

Можно проводить занятие интенсивно, оно будет стимулировать, а может быть занятие для релакса. Ведет его психолог-дефектолог.

«Хорошие результаты показывают дети с синдромом Дауна. Есть дети с аутизмом, которые даже не говорили, когда начинали, а сейчас танцуют и поют, ходят в общеобразовательную школу. Нельзя сказать, что это целиком заслуга нашей работы. Ни один из существующих методов не работает один. Дельфинотерапия ― хороший, действенный метод, но не панацея, а дополнение к основной терапии», ― говорит реабилитолог Анна Нуволи.

Дельфинотерапия имеет и свои запреты. Она противопоказана страдающим эпилепсией, пороками сердца и онкобольным. Перед прохождением курса человек должен посетить врача.

Спектакль и терапия не совместимы

Последнее время услуги терапии стали предлагать в дельфинариях. Насколько эффективно такое лечение врач-педиатр Анна Нуволи сказать затрудняется. Во время терапии животное часто принимает положения, которые ему не естественны. Работа эта нелегкая.

«Дельфинотерапия ― тяжелый труд для животных. Утомленные дельфины вряд ли будут хорошо работать с ребенком после участия в представлении. В первую очередь, это неправильно по отношению к самим дельфинам», ― считает врач.

«Во время терапии он должен приносить, брать колечки и мячик у ребенка. Часто мы используем прием «поцелуй», когда дельфин свистит и мы подносим головку ребенка. Наши дельфины должны уметь рисовать на холсте. У нас экологические краски ― когда дельфин дает хвостик, ребенок сам рисует на нем. Дельфин должен переворачиваться, давать погладить живот, спинку, подавать плавнички. В день на курс с дельфином рекомендуется не больше 5 уроков по 20 минут каждый», ― подчеркивает Нуволи.

Несмотря на мировую популярность дельфинотерапии, у нее есть противники. В первую очередь, зоозащитники говорят о том, что дельфинов, привыкших жить большими семьями, помещают в тюрьму с изоляцией от родных сородичей, заставляют изнурительно работать. Кроме того, человек может быть опасен дельфину, как носитель патогенных организмов, равно как и наоборот.

Ранее ФАН писал о причинах гибели более 600 дельфинов в Крыму и о том, что они продолжают выбрасываться на Черноморское побережье.