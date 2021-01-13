Актеры поделились восторженными впечатлениями о съемках сериала «Диверсант» в Крыму

Сериал «Диверсант. Крым» признан лучшим отечественным проектом в 2020 году и занял первое место по версии компания Mediascope. Его премьера состоялась 9 мая на Первом канале, сериал завершил трилогию про советских разведчиков, собрав аудиторию более чем в шесть миллионов зрителей.

О секрете успеха сериала и почему среди множества фильмов о войне зрители выбирали именно «Крым. Диверсант», корреспондент ФАН выяснил у тех, кто был причастен к созданию картины на полуострове.

«Я в кино работаю 17 лет и считаю, что успех сериала случился благодаря режиссеру. Он невероятно талантливый, опытный, знающий. Он работал в невероятно сложных условиях: короткий световой день, обилие массовых сцен, съемка «на натуре», работа с первого дубля», ― рассказала ФАН крымский кастинг-директор Ольга Межова-Аулина.

Речь идет о режиссере Дмитрии Иосифове, снявшем до этого «Убойную силу-6», два сезона сериала «Екатерина», фильмы «Уходящая натура», «Лето Волка» и другие. О его выдающейся работе на проекте «Крым.Диверсант» подчеркивали в каждом интервью о фильме.

«Его профессионализм чувствовал каждый: то, как он работает с артистами, то, какую особенную рабочую атмосферу он создает на рабочей площадке, во многом стало причиной того, что сериал удался», ― вспоминает Межова-Аулина.

Она объяснила, что работа над картиной шла в октябре-ноябре, когда световой день на полуострове максимально короткий, а территориально все происходило в горах, где он еще короче. Актеры и работники площадки приезжали на съемки за полночь, чтобы успеть загримироваться, прорепетировать. Команда «мотор» звучала с первыми лучами солнца.

«Спать приходилось, как и где придется: в съемочном фургончике, в дороге, или прямо под деревом у площадки. Было холодно, очень. Но когда мы обсуждали сцену ― у всех горели глаза, это была настоящая магия. Мы жили в кадре, мы прониклись тем временем, и старались быть теми самыми Иванами, мы были ими», ― рассказал ФАН актер Евгений Овсяников.

Часто актеры оставались без обеда, трудились с раннего утра и до глубокого вечера, но это было «в удовольствие». И это не могли не заметить зрители, добавил Евгений Овсянников.

На площадке работал исторический консультант Игорь Демешев, он согласовывал с режиссером каждый дубль, именно поэтому зрители увидели максимально правдивую историю военного 1942 года, когда Севастополь был сдан, а все высшее командование покинуло Крым.

«Перво-наперво я следил за соответствием костюмов актеров той эпохи, их поведением в кадре, соответствию оружия и обучал, как правильно «стрелять». Причем, как немецкую, так и советскую стороны. Это детали, но это важно, например: кто, как и в каких обстоятельствах должен отдать честь. Режиссер спрашивал: «Игорь, вот так можно?» И я говорил да или нет», ― рассказал Игорь Демешев.

Важную роль в достоверности сериала для зрителя сыграли и «фашисты». Их играли настоящие немцы. В двух сериях сериала звучит немецкий язык.

Самыми сложными съемками для всей команды оказались экшн-сцены с применением пиротехники и большого количества актеров. Из-за стремительно уходящего солнца и долгой подготовки к сцене часто ее приходилось снимать с одного дубля.

«Съемки на пределе, но это было невероятно интересно, трудности только сплотили нас», ― добавил Игорь Демешев.

В сериале «Крым. Диверсант» наилучшим образом сложилось все ― мастерство режиссера, актеров, оператора, художников и гримеров, а также место, драматическая тематика и добротный сценарий, именно поэтому собеседники корреспондента ФАН, считают, что сериал по праву завоевал внимание и любовь зрителя.