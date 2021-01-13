Ялтинцы удивили: один ранил полицейского, второй пытался подкупить сотрудника СК

Ялта, 13 января. В городе произошло два инцидента, связанных с сотрудниками силовых ведомств. В одном из случаев местный бизнесмен пытался дать взятку офицеру Следственного комитета, во втором ― крымский полицейский совершил героический поступок, остановив преступника даже после ранения. Это удивило не только местных жителей, но и всех россиян. Теперь рассказами об этих происшествиях бурлят социальные сети. Более подробно ― смотрите вместе с ФАН.

В первом случае мужчина уже проходил по уголовному делу: в октябре 2020 года сотрудники полиции и ФСБ по Крыму провели оперативно-розыскные мероприятия в Ялте и Алуште по 16 адресам. Тогда были задержаны трое местных жителей и изъяты несколько тонн готовой спиртосодержащей продукции, а также две тонны спирта. Выяснилось, что задержанные изготавливали и продавали суррогатный алкоголь с начала 2019 года. Началось следствие, после чего, собственно, мужчина и решил попытать удачу, предложив взятку должностному лицу.

Ранее ФАН рассказывал об истории 16-летней школьницы в Крыму, которая обращалась к нескольким врачам за помощью, но спустя пять дней и после срочной операции умерла.