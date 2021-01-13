В крымском СК возбудили уголовное дело по факту смерти 16-летней школьницы в больнице

Черноморское, 13 января. В Следственном комитете Крыма возбудили уголовное дело по факту смерти 16-летней девушки в больнице в поселке городского типа Черноморское. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Ранее редакции стало известно, что в больнице будет проводиться и своя внутренняя служебная проверка.

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, изъята медицинская документация, представляющая интерес для следствия», — сообщили в СК по Крыму и Севастополю.

Сейчас специалисты занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по республике Крым и городу Севастополю.

ФАН сообщал, что школьница с 7 января обращалась с жалобами к нескольким врачам, а 11 января ей была проведена срочная операция, после которой она не приходила в сознание.