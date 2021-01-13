Подозреваемый в совращении девочек в Крыму отрицает совершение развратных действий

Евпатория, 13 января. В Крыму расследуется громкое дело, связанное с совращением малолетних девушек. Сегодня в Евпатории состоялась очная ставка между потерпевшей Дарьей А., которая на момент возможного преступления была несовершеннолетней, и одним из братьев-близнецов Игорем С. ― известным танцором и преподавателем брейк-данса и хип-хопа в Крыму.

Адвокат девушки Тимур Маршани сообщил изданию «Крыминформ», что на очной ставке Дарье задавались вопросы, которые имеют прямое отношение к расследованию Следственного комитета РФ. Он отметил, что сейчас дополнительно собираются доказательства причастности Игоря и Олега С. к совершенному преступлению. При этом Маршани подчеркнул, что Игорь С, который принимал участие в очной ставке, полностью отрицает подозрения в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетним.

На данный момент известно, что было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ ― «развратные действия без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». При этом Дарья А. сообщила, что она не собирается менять свои показания.

В комментарии ФАН старший помощник руководителя ГУ СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова заявила, что сейчас ведомство ведет расследование уголовного дела в отношении жителя Евпатории, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении девушки-подростка в 2013 году.

«Уголовное дело возбуждено с целью проверки доводов заявительницы следственным путем и установления всех обстоятельств произошедшего. Следствием также проверяется причастность брата фигуранта уголовного дела на предмет совершения аналогичных деяний», — рассказали ФАН в Следственном комитете по РК и Севастополю.

Примечательно, что сам Игорь С., по словам адвоката, отказался от каких-либо комментариев, отметив лишь, что его якобы пытаются оговорить. Причастность к совершению противоправный действий от отрицает. Правда это или нет, придется уже выяснить следствию.

Напомним, ранее в комментарии ФАН юрист Екатерина Гордон, которая помогает Дарье А., рассказала подробности дела и расследования.