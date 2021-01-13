Эксперт: Трагедия с гибелью десятков журавлей на Херсонщине может «ударить» по Крыму

В заповеднике Аксания-Нова в Херсонской области, который находится на границе с Крымом, погибли 185 особей краснокнижных серых журавлей. Погибших птиц обнаружили сотрудники заповедника при обходе территории.

Администрация заповедника вероятной причиной гибели пернатых считает отравленное зерно, которое фермеры разбросали по полям как средство борьбы с грызунами. Довольно быстро была обнаружена техника и непосредственный исполнитель работ, который подтвердил факт обработки полей именно таким способом.

Директор сельхозпредприятия, который много лет занимается агротехнологиями Владимир Кривошей рассказал в комментарии ФАН о технологии борьбы с грызунами.

«Прежде чем принимать меры для борьбы с грызунами, необходимо было провести исследование для выявления мест скопления мышей или других вредителей, их количества и локации. Дальше следовало провести анализы на определение восприимчивости грызунов к тем или иным ядохимикатам и воздействовать на очаги распространения точечно», ― прокомментировал первоначальную подготовку к процессу обезвреживания эксперт.

Кроме того, Владимир Григорьевич считает необходимым для хозяйствующих субъектов обязательные консультации с орнитологами и экологическими службами. Особенно, если речь идет о полях в непосредственной близости к заповедным территориям. Необходимо понимать пути и время миграции птиц, животных, наличие их кормовой базы и многие другие параметры.

«Необходимо учитывать все факторы, которые могут оказаться негативными по отношению к окружающей среде. Нельзя бездумно разбрасывать отравляющие вещества просто на почву. Потом пойдут дожди, отравляющие вещества попадут в грунт. Какой потом урожай вырастет на этом поле? Это возмутительное невежество. Так недалеко и до отравления людей последствиями такого «хозяйствования», ― возмутился Кривошей.

К тому же, как рассказала ФАН бывший сотрудник степного отделения Никитского Ботанического сада Лидия Кирилловна, ранее люди намного бережнее относились к природе.

«В бытность СССР тоже протравливали поля от грызунов, но делали это очень деликатно: люди шли шеренгами по полю и обработанное зерно небольшими порциями, буквально чайной ложечкой, сыпали в мышиные норки. Птица не сможет полакомиться таким зернышком. Птицы во многом помогают в борьбе с вредителями полей, нельзя их травить, это часть природы, часть экосистемы», ― подчеркнула специалист.

Есть и еще один фактор, который не так заметен, но вполне может навредить — смываемая осадками отрава попадает рано или поздно в сельхозкультуру и в водные горизонты.

«Последствия могут сказаться не сразу. Крым граничит с Херсонской областью. Можно поставить пограничные посты для людей, но нельзя разграничить воду, воздух и окружающее пространство. Такое безответственное отношение к природе недопустимо. Это проявление полной безответственности и наплевательского отношения к природе. Эти люди ставят во главу угла только деньги. Другого объяснения сложно придумать», ― заключил Владимир Кривошей.

Херсонская полиция уже начала расследование, заведено уголовное дело по статье «Загрязнение или порча земель». Предварительная сумма ущерба составила 2 775 000 гривен ― это примерно 7,3 млн рублей.

Хорошо, что есть реакция правоохранительных органов, но как говорится «болезнь легче предупредить, чем лечить». По предположению специалистов, такая ситуация могла возникнуть из-за отсутствия должного контроля со стороны государства и профильных ведомств за работой фермеров, соблюдением ими природоохранных мер и экологических требований.

Нет никакой гарантии, что выращенные на таких полях сельхозкультуры не попадут на внешний рынок, как это уже происходило в 2017 году, когда радиоактивную пшеницу, выращенную на полях в непосредственной близости к ЧАЭС, украинские предприниматели пытались продать в ЕС по поддельным документам.

Ранее ФАН рассказывал, что украинские ученые научились делать водку из чернобыльской воды.