Уехавший из Украины одессит рассказал, почему украинцы так стремятся переехать в Крым

Перебравшийся в Крым участник «Одесской дружины» рассказал корреспонденту ФАН, почему граждане Украины стремятся перебраться жить в Крым. По мнению одессита, полуостров привлекает граждан Украины перспективами и «крымской удачей».

«Первое, что толкает украинцев на поездку именно в Крым, это мнимая простота пересечения границы. Неважно, по какой причине кто собрался ехать. Главное ― это стереотип о том, что при поездке в Крым можно не объяснять украинским пограничникам зачем ты туда едешь. Как мы можем видеть по недавним событиям, это уже далеко не так. Досмотра и допроса с пристрастием не избежать», ― рассказал Алексей Драгунов (имя изменено. — Прим. ФАН).

По словам Алексея, в основном это связано с различными историями о неадекватном поведении украинских пограничников: среди потенциальных эмигрантов ходят упорные слухи о жестокости и даже грабеже со стороны якобы националистически настроенных украинских пограничников, если те узнают, что человек едет в Россию на заработки или того хуже ― уезжает жить.

«Вторая причина ― социализация. Эмигрирующие украинцы выбирают Крым, потому что здесь много знакомых. Начиная с 2014 по 2018 годы, в Крым действительно было просто попасть, и сюда перебралось много одесситов, киевлян, харьковчан и так далее. Поэтому здесь всегда можно найти знаковых, либо знакомых твоих знакомых на крайний случай, которые приютят на первое время и помогут найти работу. На материке с этом намного сложнее», ― говорит собеседник ФАН.

От подчеркивает, что в Крыму, в отличие от Украины, есть работа. И здесь за нее платят, что немаловажно.

«На полуострове постоянно что-то развивается, здесь нужны рабочие руки. Летом сюда приезжаем очень много сезонных рабочих с Украины. Многие даже нелегально, лишь бы заработать», ― добавил он.

Также Алексей добавил, что эмиграция ― это всегда прыжок в неизвестность, а в Крым переезжать не так страшно. К тому же подавляющее большинство жителей Украины крымчанам завидует, так как те сумели переехать в Россию вместе со своим полуостровом. Возможно, это надежда, что к ним переедет часть крымской удачи.

Напомним, что 11 января житель Запорожья попытался прорваться в Крым через украинский пограничный пост «Чонгар», но был задержан сотрудниками пограничной службы Украины. Также, по официальной информации госпогранслужбы Украины, только в период с 7 по 10 января госграницу с Крымом пересекли порядка 150 тысяч человек и около 30 тысяч автомобилей. Притом подавляющее большинство граждан и автомобилей были оформлены на выезд из страны.