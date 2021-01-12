В Крыму на мокрой дороге сбили пешехода ― появилось видео

Ялта, 12 января. В Крыму произошло ДТП с участием пешехода. Как пишут очевидцы в местных социальных сетях, авария произошла вечером в Ялте на Севастопольском шоссе на проезжей части. В комментарии ФАН в УГИБДД МВД по Республике Крым сообщили, что ДТП произошло в 17:15 на первом километре дороги Ялта ― Севастополь. Водитель автомобиля Nissan 1992 года рождения, двигаясь по автомобильной дороге со стороны Ялты в направлении города-героя, допустил наезд на пешехода 1999 года рождения.

«Мужчина двигался по пешеходному переходу, в результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Предварительный диагноз ― закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом голени ― под вопросом. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи. Проводится проверка обстоятельств, причины происшествия выясняются», ― заявили ФАН в УГИБДД МВД по Республике Крым.

Напомним, ранее ФАН публиковал фото серьезного ДТП с участием легковых автомобилей в Крыму.