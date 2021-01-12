В Крыму прогнозируют частичный рост цен на российские вина

В России утвердили карту семи виноградно-винодельческих зон, которые делятся на 112 регионов. Самая масштабная зона включает почти половину всех винодельческих регионов и находится в Ростовской области, далее ― Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Краснодарский край, Ставрополье и Крымский полуостров, где будет 13 винодельческих регионов. Отметим, что с этого года в России запрещено производить вино из импортного винограда. На этикетке такого продукта будет написано «винный напиток».

Разделение на регионы

Двенадцать винодельческих регионов Крыма находятся в Керчи, Алуште, Коктебеле, Бахчисарае, Гурзуфе, Ливадии, Массандре, Партените, на Тарханкуте и прочих горных и степных районах Республики. Распоряжение о территориальном делении виноградопригодных земель было подписано аккурат под новый 2021 год. Также крымская зона включает Севастополь, который выделен в отдельный район и включает 7 терруаров: Байдарская долина, Балаклава, Гераклея, долины рек Бельбек, Кача, Черная и терруар Ласпи.

«На данный момент Севастопольскому винодельческому заводу в полной мере местного сырья не хватает, поэтому будут закупать отечественный виноматериал с материка. Здесь планируют дополнительную посадку виноградников, чтобы в дальнейшем обходиться собственной продукцией», ―рассказывает ФАН главный агроном СВЗ Агро Арсен Агьяев.

Крыму не хватает «виноградных гектаров»

По словам доктора технических наук, профессора виноделия Виктора Загоруйко, в Крыму произрастает порядка 20 тысяч га винограда, а для того, чтобы выйти на желаемые объемы, требуется 140 тысяч га. Например, всем известному производителю игристых вин «Новый Свет» нужно посадить 1000 га собственных виноградников.

«Коль это вино страны, то оно должно производиться из нашего винограда, а не из сырья чужих стран. Зачем Инкерманскому заводу марочных вин, «Золотой Балке» или Севастопольскому винодельческому заводу завозить иностранные виноматериалы? У них есть своя хорошая сырьевая зона, они производят продукцию мирового качества», ― говорит Виктор Загоруйко.

Качество против цены

Эксперты утверждают, что в российском виноделии слишком активно используется дешевый импортный виноматериал и пока российского винограда на всех не хватает.

«В прошлом году был саммит виноделов, на котором заявили, что из российского сырья производится только 10% вина. Такой вывод был сделан, когда сравнили, сколько производят винограда в России и сколько выпивают вина. Большую часть выпитого вина произвели из дешевого сырья, то есть из завезенного и разлитого в России виноматериала. То, что раньше считалось российским вином ― на самом деле импортное», ― считает директор ООО «ВПС плюс» в Судаке Юрий Шавардов.

Но благодаря новому закону ситуация меняется к лучшему, так как производители стали активнее искать возможности аренды виноградников, покупки российского виноматериала, добавляет Юрий Шавардов. По его мнению, в связи с новым законом может произойти незначительный подъем цен на российские вина, однако пострадают в первую очередь те, кто завозил дешевый виноматериал. Чтобы называть свой продукт вином, им придется поднять цену ― российский виноматериал стоит дороже импортного.

Ранее крымские виноделы рассказали ФАН секреты производства легендарной мадеры.