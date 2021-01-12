В Крыму второй день подряд чиновники покидают свои посты



В Крыму подтвердили информацию об увольнении заместителя главы администрации по ЖКХ Симферополя Анатолия Русина, хотя ранее официальные источники ее опровергали. Известно, что чиновник покидает свой пост и работает 12 января последний день на этой должности. Эту ситуацию прокомментировал ФАН глава пресс-службы администрации Андрей Черниченко.

«Сегодня получено заявление на увольнение от Анатолия Русина. На эту должность будет назначен Демидов Валентин Валентинович. Он опытный управленец, более 18 лет работает на государственной муниципальной службе. Был министром экономического развития Республики Крым и заместителем главы администрации Симферополя по внутренней и информационной политике», — сказал Черниченко.

Примечательно, что сам Анатолий Русин от комментариев воздержался, сославшись на занятость. Можно лишь отметить, что местные жители хорошо отзываются о работе чиновника.

«Мы неоднократно контактировали с Русиным по вопросам очистки территории, ликвидации стихийных свалок, благоустройства. И всегда получали отклик и решение текущих проблем», ― заявил в интервью ФАН Александр, житель жилмассива Каменки Симферополя.

По словам собеседника издания, Анатолий Русин готовится в переходу на службу в другое государственное учреждение. При этом заметим, что официальная причина увольнения ― по собственному желанию.

Напомним, вечером 11 января в Крыму в отставку ушел министр ЖКХ Республики Дмитрий Черняев.