Ученые Крыма: за год в Черном море происходит около 150 землетрясений

Симферополь, 12 января. За год ученые фиксируют около 150 землетрясений в Черном море. Об этом корреспонденту ФАН рассказал директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ Юрий Вольфман.

«За год мы фиксируем порядка 150 землетрясений в Черном море, но большинство из них жителями не ощущается, так как происходит далеко от берега. Сказать, какое из них является предвестником более сильного землетрясения или не является, этого на сегодняшний день мы не можем. Таких методик нет. В целом, сильное землетрясение в Крыму возможно, так как мы живем в сейсмоопасной зоне и это отражено во всех нормативных документах», — заявил ученый.

Напомним, что в ночь с 11 на 12 января жители южного берега Крыма сообщили о землетрясении в социальных сетях. По данным ученых, произошло два толчка в в Черном море.