Импортозамещение на 100%: в Крыму делают электромобили для Кремля и санаториев России

Из Крыма везут не только вино, пастилу и ялтинский лук, но и электромобили. Шесть лет назад здесь запустили производство электрокаров, которые теперь колесят по всему Крыму, Москве и Кисловодску, с 2020 года их поставляют в Кремль и для двух южных резиденций президента России. А начиналось все в гараже, где за пять месяцев был собран первый электробус компании «Эльтавр». О том, кто занимается созданием электромобилей, какой у мастеров бюджет и как реализуется техника, узнавал корреспондент ФАН.

Инициатива «из гаража»

Бюджет на старт был смехотворным. Четверо приятелей скинулись по 5 тыс. долларов, с того и начали. Затем молодое предприятие попало на грантовую поддержку Минэкономразвития РФ, получив от государства 300 тыс. рублей. Создали первые образцы. Потом появились клиенты. Первым из них стал санаторий из города Саки, которому был нужен электробус для подвоза гостей на лечебные грязи.

«Директор санатория поверил нам и внес предоплату за машину, создание которой было, наверное, мировым рекордом по времени производства. Мы с нуля сделали 11-местный электробус всего за пять месяцев! Работали впятером без выходных по 16-18 часов в сутки и у нас все получилось настолько хорошо, что этот электробус до сих пор, уже шестой год, ежедневно трудится у заказчика», ― вспоминает генеральный директор ООО НПП «Эльтавр» Михаил Демурия.

Поначалу они, как и ряд российских компаний, собирались скопировать китайскую модель, немного изменив ее внешность. Но хорошенько рассмотрев разобранный электрогрузовичок, утерли скупую мужскую слезу и начали проектировать все с нуля.

«Дело в том, что «китаец» не соответствовал практически ни одному из требований, которое я поставил перед коллективом инженеров. Нам была нужна машина выносливая, мощная и ремонтопригодная», ― говорит один из создателей компании.

Комплектация и цена

Сегодня над созданием электромобилей трудятся более 80 человек. Они серийно выпускают две основные модели ― электробус и электрогрузовик, каждая из которых имеет несколько модификаций. К примеру, электробус есть как в 11-местной, длинной версии, так и в короткой, на восемь мест. Также есть модификации грузо-пассажирские, а в 2021 году запланирована модификация для перевозки пассажиров в инвалидных колясках.

Электрогрузовик может быть укомплектован и бортовым кузовом, и промтоварным, изотермическим фургоном, рефрижератором, тягачом багажных тележек. В этом году в компании планируют добавить к списку мусоровоз, поливо-моечную и вакуумно-подметальную машину.

«Стоимость наших машин зависит от комплектации и колеблется в диапазоне от 1,5 до 2,3 млн рублей. При этом мы предоставляем гарантию на три года без ограничения пробега, а запчасти на наши машины можно найти в любом автомагазине России, так как почти все они отечественные», ― рассказывает Михаил Демурия.

За прошедшие годы компания выпустила и продала около 20 электромобилей. Скромные объемы связаны с доработкой и сертификацией, а также с дефицитом ресурса, объясняет руководитель. В 2020 году в компании запустили серийное производство и обзавелись складом готовой продукции, благодаря чему за один год выпустили и отгрузили машин больше, чем за четыре.

В 2021 году компания увеличивает обороты и ставит целью продать 100 электромобилей. Также в этом году на предприятии хотят выйти на стопроцентное импортозамещение с использованием готовых комплектующих собственного либо российского производства.

Как работают крымские электромобили

Заряжаются электромобили не от специальных станций зарядки, а от обычной бытовой розетки на 220 Вольт, 50 Гц, за 5-7 часов ночной зарядки. Как говорят в компании, управлять их машинами может даже ребенок, так как в управлении они мало чем отличаются от детских электромобильчиков. Основными покупателями являются санатории, пансионаты, дома отдыха, коммунальные службы городов, заповедники и парки, выставочные комплексы и стадионы, элитные коттеджные поселки и аэропорты. В основном машины работают на закрытых территориях, но при дополнительных атрибутах безопасности могут выезжать на дороги общего пользования.

«Наши электромобили выбирают не только из-за тишины и отсутствия выхлопа, а и потому что люди уже устали от импорта. Именно так ― устали! Они устали ждать запчасти месяцами, они устали из-за отсутствия квалифицированных станций по обслуживанию, они устали от регулярной «ломучести» импортных машин, не предназначенных для эксплуатации в наших климатических условиях», ― говорит Демурия.

В 2021 году в планах компании ― открыть дилерские центры в Краснодарском крае, на Урале и на Алтае. Хотят построить собственный завод с экодеревней и расширить линейку продукции до 30 моделей к 2025 году. Есть смелые планы на экспорт, с его организацией активно помогает Центр поддержки экспорта Республики Крым. В компании видят интерес к продукции в Армении, Белоруссии, Казахстане, Сирии, Аргентине, Кубе, ОАЭ, Египте.

Как рассказали ФАН в Южном региональном центре поддержки экспорта, развитие экспорта очень важно для Крыма. В этом году на полуостров начнут поставлять кофе из Никарагуа, который местные предприятия будут перерабатывать, купажировать, а затем отправлять в другие страны.