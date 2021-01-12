Ученые сообщили о двух подземных толчках в Крыму

Ялта, 11 января. Сегодня у берегов Крыма зафиксировано два подземных толчка. Об этом корреспонденту ФАН рассказал директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ Юрий Вольфман.

«По предварительным данным, со станции Ялта было два толчка. 23:23:50 по московскому времени. Второй — через три минуты. Первый толчок имел амплитуду менее 3 баллов, второй еще меньше», — заявил ученый.

Также он пояснил, что жители Ялты и окрестных поселков почувствовали толчок, так как эпицентр второго возмущения земной коры располагался недалеко от побережья Крыма в Черном море.

Напомним, что в ночь с 11 на 12 января жители Южного берега Крыма сообщили о землетрясении в социальных сетях. В то же время в МЧС сообщили, что необходимости в проведении спасательных мероприятий и жалоб от жителей к ним не поступало.