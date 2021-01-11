Первый рабочий день в Крыму «обозначился» сразу несколькими заявлениями об отставке

Симферополь, 11 января. В первый рабочий день после праздничных выходных ожили новостные ленты информационных агентств и Telegram-каналов. Одной из первых появилась новость об увольнении по собственному желанию с поста заместителя главы администрации Симферополя Анатолия Русина. Затем последовала отставка министра ЖКХ Республики Крым Дмитрия Черняева.

Однако, как выяснил ФАН, обсуждений было больше чем реальности: новость об уходе замглавы администрации Анатолия Русина пресс-служба администрации Симферополя в комментарии корреспонденту опровергла. А вот отставка Дмитрия Черняева подтверждена Указом главы Крыма Сергея Аксенова, который опубликован на официальном портале Республики Крым за №2-у от 11.01.2021 года.

«Принять отставку Черняева Дмитрия Дмитриевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 11 января 2021 года согласно поданному заявлению», ― говорится в документе.

Дмитрий Черняев сам из Барнаула. Должность министра ЖКХ Республики Крым занимал с января 2019 года. До этого он работал в водоканалах Барнаула, Тюмени и Сочи.

Еще один Указ Сергея Аксенова в новом году касается министра МЧС РК Сергея Шахова, который освобожден от должности в связи со смертью 4 января 2021 года.