В распоряжение Следственного комитета Российской Федерации передан санаторий «Родина», который еще в 2014 году носил название «Украина». Объект оборудован бассейном, который работает круглогодично, медицинскими кабинетами для различных физиотерапевтических процедур, а также залами для физкультуры.

Отметим, что «Украина» была сдана в эксплуатацию 66 лет назад ― в 1955 году, расположившись в Мисхоре, в 20 километрах западнее Ялты. На территории санатория находится роскошный парк с пальмовыми и кипарисовыми аллеями. Санаторий часто называют дворцом благодаря его элегантной архитектуре. Он, наверное, был одним из самых привилегированных курортных заведений СССР.

Возведение «Украины» началось еще в 1950 году. Заказчиком выступило Министерство лесной и бумажной промышленности. Кстати, когда-то эти земли принадлежали внуку Николая I. В основном здесь отдыхали привилегированные лица, но с 60-70-х годов санаторий все чаще использовали для размещения делегации коммунистических партий и профсоюзов из капиталистических стран.

Многие путеводители тех времен рассказывали, что «южнобережный дворец строился всем Союзом». В целом они были правы, ведь мебель везли из Риги, электрическое оборудование из Харькова, Урал поставлял ценные породы камня, а из Румынской Народной Республики привозили паркет.

Ранее ФАН рассказывал о новых машинах химической разведки, которые поступили на вооружение в Крым и Волгоградскую область.