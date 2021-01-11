Засуха в Крыму: дожди «разбудили» водопады Ялты, чтобы напоить город счастья

В Крыму уже почти второй год подряд продолжается засуха, в связи с чем объем воды во всех водохранилищах республики сейчас составляет около 30 млн кубометров воды. Однако в последние дни на полуострове началось резкое похолодание, все это сопровождается осадками ― дождем или мокрым снегом. А на следующей неделе обещают даже до -15 градусов по Цельсию.

При этом в Ялте «проснулись» водопады из-за дождей на праздничные новогодние выходные, хотя до этого они были практически пересохшими. Помогли ли осадки наполнить ялтинские водохранилища, и за счет чего Крым мог бы победить засуху, смотрите вместе с ФАН.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, сколько Крым принял туристов за весь 2020 год.