Огромные очереди у входа в терминал аэропорта Симферополя показали в соцсетях

В соцсетях появилось видео огромной очереди людей, которые не могут войти в терминал симферопольского аэропорта. В подписи к видео авторы указывали, что очередь скопилась 11 января. В комментарии ФАН в пресс-службе аэропорта сообщили, что сегодня такого столпотворения в аэропорту не наблюдали. На самом деле, большое количество людей в терминале было 10 января. Именно накануне, в воскресенье, аэропорт обслужил максимальное число вылетающих пассажиров за все дни новогодних выходных, а именно 6500 человек.

«В утренний час пик 10 января из-за единовременного прибытия более десятка туристических автобусов на входе в терминал аэропорта образовалась очередь. Она была оперативно ликвидирована за счет открытия дополнительных пунктов досмотра. Благодаря своевременно принятым мерам удалось избежать задержек рейсов, связанных с массовым прибытием вылетающих пассажиров», — сообщили ФАН в пресс-службе аэропорта.

Отметим, по данным главы Крыма Сергея Аксенова, за новогодние каникулы города полуострова посетили примерно 240 тысяч туристов. Ранее ФАН рассказывал, что из-за высокого спроса билеты на некоторые рейсы из Крыма в Москву стоили по 172 тысячи рублей.