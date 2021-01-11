В Симферополе бочки с водой заменят автоцистернами

В Крыму откажутся от стационарных емкостей для питьевой воды. Их заменят мобильными автоцистернами. Об этом в ходе совещания по вопросам водоснабжения сообщил глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов, передает корреспондент ФАН.

«Техника вся получена. По всем направлениям, по которым шло финансирования, машины введены в строй. С администрацией города будем находиться в непосредственном ежедневном контакте. При наступлении отрицательных температур на всех адресах, где были стационарные емкости, мы будем закрывать подвижным транспортом. Все КАМАЗы новые, все десятикубовые, все сертифицированы», — заявил Баженов.

Также он добавил, что у предприятия отработана система информирования населения о текущем местонахождении цистерн с водой. Отметим, что на совещании глава Ялты Янина Павленко заявила, что в Крыму не могут заняться вопросом опреснения воды, так как в РФ нет соответствующих законов.

Ранее ФАН сообщал, что в Керчи сотрудники ГУП «Вода Крыма» целый месяц устраняли последствия землетрясения, которое произошло в Анапе.