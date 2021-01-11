Землетрясение в Анапе вызвало повреждение старого чугунного водопровода в Керчи

В Керчи устранили последствия землетрясения, которое случилось недалеко от Анапы в декабре. На проведение всех работ ГУП «Вода Крыма» понадобился месяц. Об этом в ходе совещания по вопросам водоснабжения Республики заявил глава предприятия Владимир Баженов, передает корреспондент ФАН.

«Вчера на конец дня полностью убраны в городе Керчи последствия землетрясения в Анапе, где у нас было достаточно большое количество повреждений по выходу из строя чугунных водоводов, но вот с этой задачей почти за месяц ГУП справился, поэтому сейчас в Керчи и есть стабильное водоснабжение. Кроме того, водоснабжение для отопления тоже будет гарантировано обеспечено», — заявил Владимир Баженов.

Напомним, в середине декабря жители Анапы пережили землетрясение магнитудой 4,0. В результате произошедшего никто не пострадал. Землетрясение накрыло сразу несколько районов города. Тогда в МЧС подчеркнули, что некоторые жители почувствовали слабые вибрации, а кто-то лишь слышал гул. 12 декабря были зафиксированы подземные толчки в Черном море в 30 километрах на северо-западе от Анапы. Эпицентр залегал на глубине десяти километров.

При этом, спустя сутки, землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано специалистами в Чечне.