Мэр Ялты заявила, что российские законы не позволяют использовать опресненную воду

Закон в России не позволяет использовать опресненную воду. Об этом в ходе совещания по вопросам водоснабжения заявила глава ялтинской администрации Янина Павленко, передает корреспондент ФАН.

«Хочу попросить вас попросить, Сергей Валерьевич, сейчас дать поручение ответственным исполнителям заняться нормативной документацией, потому что наши юристы, занимаясь документами по подготовке к установке завода по опреснению, выявили тот факт, что сегодня, к сожалению, в Российской Федерации не разработаны нормативные документы, которые позволяли бы на законодательном уровне использовать опресненную воду», — заявила Янина Павленко.

Также в ходе совещания она отметила, что ялтинские водохранилища получили около 20 000 метров кубических воды несмотря на дожди и мелкий снег.

Ранее ФАН сообщал, что в Ялте начали устанавливать аппараты для продажи воды без тары.