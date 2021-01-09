Крымские следователи проверяют хлопок бытового газа, после которого пострадали трое

Крым, 9 января. Сегодня рано утром из-за хлопка газа в селе Межводное Черноморского района три человека получили различные травмы. ФАН подтвердили, что пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.

«Причиной происшествия стал взрыв природного газа. Имеется трое пострадавших. У двух мужчин ожоги первой и второй степени тяжести, у женщины шоковое состояние», — пояснили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Пострадавшими оказались супруги, которым по 80 лет, и их 44-летний сын. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь в Черноморской ЦРБ.

Как стало известно, проверкой ЧП занялся Следственный комитет. Специалисты сейчас работают на месте произошедшего.

По предварительным данным, причиной хлопка стало неправильное использование самовольно установленного газового котла. Прокуратура Крыма также взяла дело на контроль.

Ранее ФАН сообщал, что пострадавшие, в основном, получили ожоги. Помощь им оказывали медики Черноморской центральной районной больницы.