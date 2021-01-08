В Ялте начали устанавливать аппараты для продажи воды без тары

В Крыму еще с лета начали вводить в городах и поселениях графики подачи воды, поскольку длительная засуха практически полностью осушила местные водохранилища. В связи с этим в республике сейчас реализуется комплексный план правительства по надежному водообеспечению Крыма и Севастополя, стоимость которого ― почти 50 млрд рублей.

Во многих районах были установлены баки, откуда местные жители могут набрать воду в случае необходимости. Кроме того, в Симферополе, который первый перешел на график подачи воды, начали продавать пресную воду, но без тары: стоимость одного литра в специальном аппарате ― четыре рубля. В Севастополе также установлены подобные аппараты, в городе вода стоит три или четыре рубля за литр (все зависит от поставщика услуги).

Покупка таким образом выгоднее, нежели вода бутилированная, при этом не наносится вред экологии, поскольку люди используют тару множество раз. Не так давно такой аппарат появился и в Ялте, чему местные жители оказались рады, поскольку из-за введения графиков подачи воды из кранов течет не всегда качественная вода.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как жителям и туристам Крыма приходится справляться с дефицитом воды на полуострове.