ФАН выяснил, что стало причиной гибели дельфина у берегов Крыма

С начала 2021 года на побережье Крыма выбросились 14 дельфинов. Практически все они были жертвами рыболовства. Найденный 7 января на пляже поселка Утес дельфин-белобочка не стал исключением. Прибывший на место происшествия волонтер обнаружил продавленные линейные углубления на его роструме ― клюве.

Корреспондент ФАН узнал подробности в Центре спасения морских млекопитающих «Безмятежное море».

Как мы рассказывали накануне, корреспондент сообщил о найденном дельфине в Центр спасения морских млекопитающих «Безмятежное море». После этого на место выехал волонтер. Он обнаружил самца ― подростка белобочки, истощения и внешних проявлений заболеваний у него не было. Судя по всему, на момент гибели дельфин был в хорошей физической форме. Глаз был расклеван чайками, такое повреждение часто встречается у выбросившихся на берег дельфинов.

«При осмотре мы выявили косвенные свидетельства попадания в отцеживающие орудия рыболовства в виде продавленных линейных углублений на роструме. Такие специфические следы остаются у дельфинов, которые погибают при заходе в трал (сетное отцеживающее орудие лова. — Прим. ФАН). Следы, остающиеся после запутывания в обчинивающих сетях, выглядят иначе», — говорит директор Центра спасения морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасия Коростелева.

Как сообщают в Центре со ссылкой на данные онлайн-ресурса Marine Traffic, за последние сутки один из траулеров как раз проходил вдоль побережья от Ялты до поселка Морского. Зоозащитники предполагают, что самец белобочки был приловлен в ходе рыбопромысловых операций этого судна. Гибель дельфина наступила в течение суток.

«Белобочки часто заплывают в тралы и не всегда успевают из них выйти, прежде чем сеть закроется», — рассказывает Анастасия Коростелева.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году сотрудниками и волонтерами центра «Безмятежное море» было зафиксировано 659 случаев выбросов китообразных на побережье Крыма. Это самая большая цифра за все время наблюдений. 75% дельфинов погибают из-за рыболовства.