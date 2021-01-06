Крымчане пожаловались, что в поликлиниках в праздники не работают врачи

В редакцию ФАН обратились жители пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма с жалобой на невозможность получить медицинское обслуживание по месту проживания в связи с неработающим поликлиническим отделением. Корреспондент ФАН разбирался на месте событий.

По сообщению обратившегося в редакцию крымчанина, необходимость посетить участкового или дежурного терапевта возникла еще в ночь с 30 на 31 декабря 2020 года, когда было принято решение о вызове скорой помощи на дом в связи с обострившимся хроническим заболеванием. Пациента зовут Николай, ему 24 года. Проблема связана с неясной этиологией сбоя в работе желудочно-кишечного тракта.

«Врачи, приехавшие на вызов, сбили температуру и артериальное давление, исключили отравление и инфекцию и настоятельно рекомендовали обратиться к врачу. Дождавшись 4 января, то есть первого рабочего дня, я предпринял попытку посетить участкового врача. Попытка не удалась. Было около 10 утра», ― объяснил Николай.

Из рассказа следовало: на двери поликлиники амбарный замок и объявление без единого номера телефона. Очередь к единственному врачу в приемном покое более 20 человек. Пациенты разного возраста — от грудных детей до людей преклонного возраста — томились возле кабинета, а часть — на улице. Поняв бесперспективность ожидания, а также учитывая плохое самочувствие, юноша отправился в платную поликлинику. Хорошо, что для этого нашлись денежные средства.

«Я не мог часами стоять и ждать приема. Была слабость и небольшая температура. Еще что-то болело внутри. Пришлось на такси ехать в платную клинику. Понял, что по месту жительства вариантов нет», ― рассказал молодой человек.

Объявление на официальном сайте Министерства здравоохранения РК со ссылкой на приказ ведомства гласит:

«Кабинеты неотложной помощи и процедурные кабинеты будут работать ежедневно с 09:00 до 14:00. Также с 09:00 до 14:00 будет осуществляться прием вызовов в неотложной форме на дом. Обслуживание этих вызовов будет проводиться мобильными бригадами поликлиник с 14:00 до 19:00».

Достаточно сложно представить себе работающие процедурные кабинеты в закрытом на замок здании. Как и вызов врача на дом в случае, когда телефон учреждения одиноко звонит в пустом помещении. Корреспондент ФАН попытался дозвониться в поликлинику по телефону, указанному на сайте администрации Гвардейского сельского поселения: +7 365 232-30-53. Ответа не было. Попытка дозвониться в регистратуру Симферопольской ЦРКБ тоже оказалась неудачной, как и на горячую линию. Номера заняты. Понятно, что это, наверное, возможно, но сложно.

В вышеупомянутом приказе Минздрава РК также указано:

«4, 5, 6 и 8 января 2021 года с 09:00 до 14:00 должен быть обеспечен амбулаторный прием врачами узкими специалистами (по графику), участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, врачами акушерами-гинекологами, врачами-стоматологами, детскими врачами-стоматологами».

Почему данный пункт приказа ведомства не выполняется, выяснить не удалось.

В социальной сети Facebook нашлись похожие ситуации. Пост Анны Соколовой из Феодосии:

«2 января 2021 г. Городская поликлиника Феодосии. Полдень, но люди, приехавшие в 8 утра, еще не прошли. Врач оформляет документы о смерти. На каждый документ тратится один час. Живых людей, нуждающихся в помощи, много. Впереди нас 20 человек. Врач измучена, видно по глазам. Народ взвинчен. Безобразная организация обслуживания людей в Феодосийской поликлинике», — возмущается автор.

Еще одна похожая ситуация в Симферополе произошла 4 января.

«Третья поликлиника, Симферополь, Гоголя. Все эти люди в очереди в один кабинет, работает один терапевт до 14:00, следующий — с 14:00. В одной очереди выздоравливающие, с температурой, родственники умерших, но за справкой о смерти», — пишет Светлана Савицкая.

Пользователи Сети говорят, что действительно понимают, как медикам сегодня сложно. Они с уважением и благодарностью относятся к труду врачей. Но, к сожалению, болезнь и даже смерть не обращают внимания на календарь.

«Дежурным медикам не позавидуешь. Но пациентам нужна помощь. Никто не ходит в медучреждения просто так», ― пишут люди.

В то же время в платных поликлиниках смогли организовать работу без ажиотажа, обиженных пациентов, уставших врачей и безумных очередей. В чем причина медицинского коллапса в муниципальных поликлиниках, ФАН попросил разъяснить Министерство здравоохранения Республики Крым, однако оперативно получить комментарий не удалось.

В пресс-службе попросили направить информационный запрос по данной проблеме и пообещали ответить «в установленный законом срок». Редакция ФАН подготовит и направит официальный запрос. Как только будет получен ответ, мы его опубликуем.

Самым сложным в сложившейся ситуации является то, что сегодня трудно найти баланс, когда медикам приходится буквально разрываться между борьбой с коронавирусом, нехваткой кадров, праздничными выходными и дежурствами в новогодние дни. Корреспонденты ФАН надеются, что возникшая проблема будет решена в ближайшее время.

Ранее ФАН рассказывал, что в Симферополе недавно открылся лучший на полуострове медицинский центр имени Семашко, в котором специалисты многих профилей смогут принимать сотни пациентов.