Туристы пришли в восторг от рассвета в Крыму на новогодние праздники

Севастополь, 6 января. Зима в Крыму в этом году оказалась невероятно красивой, хоть и бесснежной. Особенно туристов радует погода, поскольку температура воздуха на полуострове днем в среднем составляет 10–13 градусов, а ночью ― 4–6 градусов. За счет такого температурного режима во время восхода солнца на Южном берегу Крыма можно увидеть прекрасные пейзажи.

Корреспонденту ФАН удалось заснять в новогодние праздники, как утреннее солнце восходит над Ялтой ― курортной столицей Крыма. Туристы пришли в настоящий восторг, когда увидели, какие красивые рассветы бывают зимой в республике. Об этом в том числе говорят тысячи фотографий, которые люди каждый день публикуют с отдыха в зимнем Крыму.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как недобросовестные торговцы расправились с непроданными елками после Нового года.