В Симферопольской и Крымской епархии рассказали ФАН о ковид-ограничениях на Рождество

Рождество Христово ― один из главных христианских праздников. Богослужение в Крыму традиционно пройдет во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии в ночь с 6 на 7 января. При этом в монастырях продолжают действовать ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране.

Как сообщили ФАН в пресс-службе епархии, на прихрамовых территориях будет соблюдаться социальная дистанция между служащими в 1,5 метра. Кроме того, прикладываться к иконам рекомендуют теперь только лбом, также все поверхности будут протираться специальным раствором, дабы снизить риск заражения. При этом прихожане должны находиться на территории храмов в медицинских масках.

«Дополнительные противовирусные ограничения не вводились. Сегодня все храмы будут открыты для богослужения», — сказали корреспонденту ФАН в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.

Известно, что в праздник Рождества Христова в Крымском музыкальном театре пройдет архиерейская елка. Однако в этом году из-за эпидемиологической ситуации митрополит Лазарь благословил сделать запись рождественского концерта. Трансляция будет вестись на YouTube-канале епархии и местными телеканалами.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что российский врач Александр Мясников негативно отреагировал на призыв РПЦ к пожилым людям отказаться от посещения храмов на Рождество.