Жители Крыма и туристы рассказали ФАН, как им приходится справляться с дефицитом воды

Длительная засуха в Крыму и истощение водохранилищ серьезно изменили уклад жизни на полуострове. Сегодня многие города и поселения вынуждены жить по графикам подачи воды, поскольку идет строжайшая экономия водных ресурсов. ФАН выяснил у местных жителей и туристов, как они относятся к этой ситуации, и когда, по их мнению, закончатся проблемы с водой в Крыму.

Отметим, что с 14 декабря в Ялте и других городах Южного берега Крыма действует график подачи воды с шести до девяти утра и с шести до девяти вечера, то есть в день вода идет всего шесть часов. При этом в новогоднюю ночь вода шла круглосуточно, чтобы все могли в полной мере подготовиться к семейному празднику.

«Сначала, как только ввели график подачи воды, было тяжело, потому что мы всей семьей просто не успевали нормально умыться утром и сделать все свои дела. Эта проблема была решена тем, что мы с мужем просто начали вставать на час раньше. Конечно, пришлось приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. Для этого мы купили дополнительные емкости для воды, чтобы можно было помыться, когда в кранах нет воды. Впрочем, для нас это не впервой, потому что тут и при Украине в 2000-х отключали воду. Так что не беспокойтесь за нас, все будет хорошо», — сказала жительница Ялты Татьяна.

Вместе с тем женщина поделилась фотографиями того, какая иногда вода у нее идет из кранов. Судя по фотографиям, вода идет сильно хлорированная, но, как признается Татьяна, не всегда. Также она отметила, что после 5 минут отстаивания набранная вода становится прозрачной, однако ее все равно фильтруют, если используют для питья.

«Тем, кто живет небольшими семьями, воды в целом хватает. Однако у кого есть дети, животные и еще свой участок, где нужно полить цветы и деревья, — не всегда. Хорошо, что утром напор воды хороший, поэтому все можно успеть сделать, но для этого нужно рано вставать. А если утром не успел набрать воды, то вечером будет плохо — напор в кранах слабый, потому что водой одновременно пользуется много людей. Но в целом ничего критичного в этом нет, никто от жажды в Крыму не умирает», — добавила соседка Татьяны Анастасия.

Также они уверены, что засуха в Крыму обязательно скоро закончится, после чего начнутся полноводные годы. По их словам, старшее поколение знает, что на полуострове всегда идут циклами водные и засушливые воды. Поэтому засуха может продолжаться еще максимум год или два, после чего Крым вновь вернется к нормальной жизни минимум на семь лет, заверили женщины.

Туристам оказалось сложнее адаптироваться к нынешним условиям отдыха на полуострове, поскольку некоторые вынуждены раньше просыпаться, чтобы умыться теплой водой, либо же приходить вечером в номер, чтобы успеть помыться. Также люди пожаловались, что не работают некоторые общественные туалеты, а также нет воды во многих заведениях (либо течет маленькая струйка), поэтому нельзя ни руки помыть, ни в уборную сходить.

«На первый взгляд это все такие элементарные вещи, но без них на самом деле тяжело. Приходится постоянно строить свои планы так, чтобы успеть застать воду. Например, до 21 [часов] вернуться в номер. В целом же Крым прекрасен, особенно природа, а какие здесь горы, лес и чистый воздух. Просто потрясающе... Вкусная местная кухня, особенно шашлыки, когда немного подмерз. Надеюсь, что до лета решится вопрос с водой, потому что очень хочется посетить Крым, но теперь уже в августе», — рассказала Анна из Москвы, которая в первый раз приехала в Крым.

Отметим, что некоторые заведения и предприятия закупили себе большие емкости, поэтому вода у них есть практически круглосуточно. Однако это касается в основном дорогих крупных ресторанов и кафе.

Очевидно, что сейчас в Крыму сложилась не самая лучшая ситуация, особенно для туристов, которые привыкли к комфортному отдыху. При этом местные жители относятся к графику подачи воды сдержанно, тем более в городах и селах стоят большие емкости с водой, откуда в любое время можно набрать воду в случае необходимости.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, почему некоторые жители Крыма вынуждены платить не за воду, а за воздух в кранах.