ФАН выяснил причину гибели более 600 дельфинов в Крыму

За 2020 год на берегах Крымского полуострова обнаружили 659 дельфинов — на 211 животных больше, чем в прошлом году. Тела на берегу ― это лишь часть реальной картины, потому что большинство погибших дельфинов идет ко дну. ФАН разобрался, в чем причина подобной гибели дельфинов и в том, как это можно предотвратить.

Основной причиной гибели краснокнижных животных экологи называют промышленное рыболовство. В Центре спасения морских млекопитающих «Безмятежное море» уточняют, что 75% из числа погибших умирают в рыболовных сетях. В их числе детеныши дельфинов, не дождавшиеся своих матерей.

Отсутствие кислорода и гибель в сетях

Чаще всего мертвых дельфинов находят весной, с началом традиционного периода лова рыбы жаберными сетями, сообщают в Центре спасения. Стойкая связь между повышенной смертностью и официальным сезоном ловли говорит сама за себя.

«Основные причины гибели дельфинов — это рыболовство, гибель детенышей от голода и обезвоживания из-за потери матери, а также паразитарные заболевания и инфекции. На долю промышленного рыболовства приходится порядка 3/4 всех случаев», — говорит ФАН директор Центра спасения морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасия Коростелева.

Главный специалист Азово-Керченского филиала ФГБНУ ВНИРО Сергей Негода утверждает, что подобной статистики никто не ведет и подтверждения массовой гибели дельфинов по причине рыболовства нет. Но экологи доказывают обратное.

«Дельфины не выбирают, в каком орудии рыболовства запутаться — браконьерские и легальные сети для них равноценно опасны. У таких животных мы обнаруживаем внутренние патологические изменения, свидетельства недавнего кормления, говорящие о внезапной гибели, что не характерно для больных дельфинов», — объясняет Анастасия Коростелева.

Севастопольский район считается лидером по выбросам дельфинов на берег. Следом за ним ― западное побережье Крыма (Сакский район и Евпатория). Причем тенденция сохраняется на протяжении всех лет мониторинга, что, вероятно, связано с активным рыболовством в этих краях, утверждают в Центре.

«В сетях дельфины погибают довольно быстро. Им нужен кислород не намного реже, чем человеку. 15–20 минут в плену могут стать для дельфина критическими. Понятно, что сети проверяют гораздо реже», — рассуждает доцент кафедры экологии и зоологии КФУ, кандидат биологических наук Сергей Леонов.

У критической точки

Китообразные Черного моря на грани исчезновения. Это белобочка, афалина и азовка, которую так же называют морской свиньей. Она последнее время встречается редко. Если афалина и белобочка умеют приспосабливаться к освоению прибрежной полосы человеком, то азовке приходится покидать привычное место обитания, и это ее угнетает, объясняют на Карадагской биостанции.

По их оценкам, на побережье Крыма обитают не более 1100 афалин. Это очень мало, критическая точка. По белобочке ситуация немного лучше, так как изначально вид был гораздо многочисленнее афалины. По наблюдениям биостанции, на побережье Кавказа и Крыма встречается не более 3000–4000 особей. Азовок осталось слишком мало, экологи встречают этот вид редко, да и то, единично или группами по три-пять особей.

«В Черном море три вида китообразных занесены в Красную книгу. При этом у нас нет аквальных заповедников, тогда как по законодательству в местах обитания краснокнижных животных предполагается создание заповедных зон», — говорит сотрудник Карадагской биостанции Ирина Логаминова. — «Я считаю, необходимо надолго отменить использование жаберных сетей, в которых гибнут и дельфины, и запрещенные к отлову рыбы. Кроме того, нужно создавать особо охраняемые территории с ограничением рыболовства. Это зоны, в которых наши дельфины кормятся, каждую весну выводят потомство. Располагаются они как раз там, где ведется траловый лов ставриды и хамсы».

Еще одна серьезная причина гибели дельфинов ― инфекционные заболевания. Вирусы попадают в море вместе со сточными водами. По сведениям Карадагской биостанции, в начале 2000-х в Крыму было два мора белобочки, когда животные массово выбрасывались на берег. Причиной названо развитие морбилливирусной инфекции, пришедшей в Мировой океан со сточными водами от копытных животных.

Как спасти дельфинов

В этом году после получения президентского гранта в 4,2 млн рублей Центр спасения морских млекопитающих «Безмятежное море» сообщил о покупке реанимобиля для дельфинов. На новой аппаратуре проводят экспресс-тесты ― анализы крови, ультразвуковое исследование, микроскопию выдохов, желудочного сока и других биологических жидкостей. Без этих анализов вылечить дельфинов нереально. Спасение и реабилитация пострадавшего дельфина ― такой же сложный процесс, как лечение тяжелобольного человека, говорят в Центре. За год в Крыму находят 15–18 живых дельфинов, все они имеют тяжелые травмы и инфекции.

«Спасти такое животное крайне сложно, для этого нужна помощь врача, который специализируется на морских млекопитающих и имеет практический опыт. У нас есть такие специалисты, но до недавнего времени отсутствовало оборудование, поэтому успешно оказать помощь удавалось только тем дельфинам, которые выбросились в результате травмы или запутывания в рыболовных сетях, но не из-за болезни. В этом году нас поддержал Фонд президентских грантов, благодаря чему мы приобрели все необходимое для диагностики и оказания медицинской помощи», — рассказывает директор центра Анастасия Коростелева.

Предупрежден ― вооружен

«Безмятежное море» ведет учет выброса дельфинов с 2017 года, за все время здесь зафиксировали 1845 случаев, 73 дельфина выбрасывались живыми. В 2020 году на побережье Крыма были учтены 659 выбросов китообразных против прошлогодних 470. В Центре отмечают, что подобную статистику ведут их коллеги из Румынии, Краснодарского края, периодически они дают информацию о выбросах дельфинов в Турции и Абхазии. Однако наибольшее количество случаев было зафиксировано именно в Крыму.

В весеннее-летнее время сотрудникам «Безмятежного моря» поступает до 15 сообщений в день. К животным выезжают ветеринарные специалисты и волонтеры, отбирают пробы, в некоторых случаях делают патологоанатомическое вскрытие для выяснения объективных причин гибели.

«Мы уделяем большое внимание распространению информации, и не исключено, что такое большое количество выброшенных морем дельфинов удается исследовать благодаря тому, что многие люди в Крыму теперь знают, куда в таких ситуациях следует позвонить. При этом мы всегда принимаем во внимание, что выброшенные на берег тела — это лишь небольшая часть от общей, реальной картины, поскольку большинство погибших дельфинов тонет», — говорит Анастасия Коростелева.

В апреле этого года на восточном побережье Крыма местные жители обнаружили трупы десяти дельфинов. Несколькими днями ранее гибель восьми белобочек зафиксировали волонтеры Центра спасения дельфинов «Безмятежное море». По словам экспертов, места их вероятной гибели совпадают с перемещениями рыболовецких траулеров, курсирующих здесь в эти дни.