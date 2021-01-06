ФАН публикует фото серьезного ДТП с участием четырех автомобилей в Крыму

Севастополь, 6 января. В Крыму на Алупкинском шоссе примерно в 12:00 произошло ДТП с участием четырех легковых машин. В связи с этим на дороге образовалась серьезная пробка из автомобилей у кафе «Ялта». Известно, что водителем зеленой машины ВАЗ был пожилой мужчина. На месте уже работают спасатели и медики.

На данный момент информация уточняется, по предварительной информации, жертв нет. ФАН выясняет все обстоятельства происшествия у МЧС и ГИБДД по Республике Крым.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало о ДТП в центре Санкт-Петербурга с участием кареты с лошадью.