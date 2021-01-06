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ФАН публикует фото серьезного ДТП с участием четырех автомобилей в Крыму

В Крыму произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей

Севастополь, 6 января. В Крыму на Алупкинском шоссе примерно в 12:00 произошло ДТП с участием четырех легковых машин. В связи с этим на дороге образовалась серьезная пробка из автомобилей у кафе «Ялта». Известно, что водителем зеленой машины ВАЗ был пожилой мужчина. На месте уже работают спасатели и медики.

В Крыму произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей

На данный момент информация уточняется, по предварительной информации, жертв нет. ФАН выясняет все обстоятельства происшествия у МЧС и ГИБДД по Республике Крым.

В Крыму произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало о ДТП в центре Санкт-Петербурга с участием кареты с лошадью.

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