В Крыму осадили Украину за попытку устроить водную блокаду полуострова

Жители Крыма на попытки Украины кичиться тем, что Киев в 2014 году устроил водную блокаду полуострова, тем самым создав условия для водной катастрофы в республике, отвечают просто: «Это временные трудности, мы их преодолеем».

Однако местные знают, что в Крыму годы бывают как полноводными, что сносит мосты и размывает береговые линии, так и засушливыми ― этот период может длиться 2–3 года.

Сейчас на полуострове длится засушливый сезон, который начался еще в конце зимы 2018 года ― тогда выпало очень мало осадков, а снега в горах почти не было. В 2019 году эта ситуация продолжилась, что привело к истощению водохранилищ Крыма и введению в прошлом году графика подачи воды во многих городах и поселениях республики. Впрочем, жители полуострова точно знают, что ситуация с водой наладится и без участия Украины (вероятность запуска воды по Северо-Крымскому каналу весьма мала), поскольку Россия реализует в Крыму и Севастополе ряд комплексных мероприятий, направленных на обеспечение республики необходимым количеством воды.

В комментарии ФАН житель села Заречное Владимир Коваленко рассказал, что в Крыму он два раза наблюдал излишек воды после дождей ― да такой, что вода сносила все на своем пути. Первый такой случай он наблюдал еще в детстве, это был 1965 год.

Отметим, сегодня на полуострове бурятся скважины, откуда идет артезианская вода, строятся водозаборы на реках, которые будут использоваться во время паводков. Перебрасывается вода из других водных источников: карьеров, озер и так далее.

Напомним, ранее ученый рассказал ФАН об огромных запасах пресной воды, которые может получить Республика Крым.