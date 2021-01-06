Засуха продолжается: истощенные водохранилища Крыма получили мало воды от осадков

В Крыму обостряется проблема вододефицита, поскольку на территории республики уже второй год подряд продолжается засушливый сезон. Как сообщают крымские специалисты, на данный момент в водохранилищах республики осталось почти 31 млн кубометров воды ― это на 61 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Корреспондент ФАН разбирался в том, какая ситуация сложилась на данный момент.

По информации метеостанций, в декабре 2020 года на территории Республики Крым выпало чуть больше трети осадков от нормы, из-за чего водохранилища так и не получили нужный приток воды, чтобы наполниться хотя бы на четверть. Также специалисты говорят, что в некоторые реки Крыма уже почти полгода нет никакого притока, отмечая, что в последний раз такая ситуация в республике была 20 лет назад. Однако тогда вода поступала из Северо-Крымского канала, который обеспечивал полуостров пресной водой.

При этом Чернореченское водохранилище, которое питает водой Севастополь, и село Партизанское, питающее Симферополь, вообще не получили воды от притока, поскольку он полностью отсутствовал. Также известно, что 3 января прекратился водозабор из Инкерманского озера, поскольку уже была отобрана та часть воды, которая не навредит местной экосистеме. На полное восстановление водоема теперь уйдет не менее двух лет, но при условии, что не будет засухи.

Вместе с тем стоит отметить, что погода в Крыму замечательная, но только для туристов, потому что практически нет дождей и постоянно стоит ясная погода, а на улице днем периодически до 15 градусов тепла. Все это в совокупности не дает Крыму, который и ранее был засушливым регионом (потому и был построен Северо-Крымский канал), наполнить водохранилища естественным путем, то есть за счет осадков. Из-за этого они истощены.

Заместитель председателя крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов в комментарии ФАН подтвердил, что на полуострове действительно наблюдается вододефицит, поскольку длительное время выпадает гораздо меньше осадков от нормы:

«Дело в том, что прошлые годы были засушливые, причем по всем прогнозам, этот год тоже будет засушливым. У Крыма своя специфика в этом вопросе, поскольку тут есть цикличность водных и засушливых годов. Обычно засуха у нас длится от одного года до трех лет, поэтому ничего необычного здесь нет. Метеорологи на ближайшие месяцы, к сожалению, не дают положительных прогнозов по осадкам. Кроме того, уже наступил январь, а снега в горах нет, то есть уже можно говорить, что воды будет меньше, даже если в феврале будут какие-то осадки».

По словам эксперта, сейчас нельзя точно сказать, насколько хватит воды в водохранилищах, поскольку некоторые районы перешли на другие источники пресной воды. Сейчас, например, Симферополь перешел практически полностью на воду из подземных источников, поэтому фактическое наличие воды в его трех водохранилищах, откуда город ранее питался водой, уже мало что меняет.

«Что касается Южного берега Крыма, то там сложнее ситуация, поскольку там водохранилища — это главные и почти единственные источники пресной воды. Конечно, там есть родники, которые тоже используются, но основную часть воды берут все-таки с водохранилищ. На ЮБК еще хватает воды для населения, но эта тема уже очень остро обсуждается», — заявил собеседник издания.

При этом, продолжил Андрей Артов, степная часть Крыма полностью питается от поземных вод, поэтому там не так сильно ощущают отсутствие осадков. Но это в краткосрочной перспективе, потому что все подземные горизонты питаются за счет осадков, часть которых медленно стекает в степную часть. То есть сейчас та подземная вода, которая там используется, ― это десятилетняя, если не столетняя вода.

«В любом случае засушливые годы в Крыму закончатся, пусть даже в 2022 году, но затем начнется водный цикл, за счет чего заполнятся водохранилища и подземные источники. Причем запасы пресной воды в подземных горизонтах достаточно большие, поэтому выпить за год или два их попросту невозможно, даже за десять лет, наверное, этого не удастся добиться. Все зависит от того, как забирать эту воду, и как идет ее восполнение», — сказал он.

По этой причине Крым сможет дождаться водного цикла, хоть и в условиях жесткой экономии.

«Тем более сейчас начали заниматься утечками, то есть ремонтом труб, потому что в некоторых районах республики водопотеря составляет 50–60%. Такая ситуация, например, в Симферополе. То есть нужно закрыть эту дыру и дождаться водного года за счет подземных источников», — подытожил заместитель председателя крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов в разговоре с ФАН.

Правительства Крыма и Севастополя уже реализуют комплексный план по надежному водообеспечению жителей республики водой: ремонтируются изношенные сети, чтобы снизить водопотери, строятся водозаборы на реках, бурятся новые скважины, перебрасывается вода с одних источников в другие и так далее.

Отметим, что также рассматривается вариант опреснения морской воды в Крыму, однако, как ранее заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, это будет крайняя мера из-за дороговизны проекта. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после первого квартала 2021 года.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила начать вести переговоры с Украиной о поставках воды в Республику Крым.