Сослуживцы умершего главы МЧС Крыма рассказали о здоровье Сергея Шахова



Руководитель Министерства чрезвычайны ситуаций Крыма Сергей Шахов скончался 4 января в госпитале для больных коронавирусом в Симферополе. Информацию об этом ФАН подтвердили в пресс-службе регионального МЧС.

Сергей Шахов занимал свой пост порядка 10 лет. Службой МЧС он руководит еще с 2011 года. Сослуживцы, которые трудились под его руководством, рассказали ФАН, что серьезных проблем со здоровьем у Шахова не было.

«Он мог со всеми подняться в лес на тушение, на службе проблем со здоровьем у него никогда не было. Возможно, что-то и было по возрасту, но он никогда этого не проявлял», — прокомментировал ФАН сотрудник крымского МЧС.

Свои соболезнования выразил глава Крыма Сергей Аксенов, он сообщил, что Сергей Шахов был настоящим профессионалом своего дела.

«За годы добросовестной работы Сергей Николаевич проявил себя надежным соратником, чутким и отзывчивым человеком, верным другом», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Напомним, в октябре от последствий коронавируса скончался мэр Ялты Иван Имгрунт.