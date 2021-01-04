Новогодний туристический бум на Ай-Петри в Крыму: без снега, но с тысячами отдыхающих

В Крыму планируют принять до конца новогодних праздников около 500 тысяч туристов, многие из которых уже приехали, причем на личном автомобиле через Крымский мост.

Ялта оказалась традиционно самым популярным местом на полуострове среди туристов на новогодние праздники, поскольку из курортной столицы можно удобно добраться до множества достопримечательностей полуострова. Одна из них ― гора Ай-Петри.

На гору можно попасть на канатной дороге, стоимость одного билета составляет 400 рублей, для детей 6-12 лет ― 250. Либо на авто ― добраться из Ялты на плато Ай-Петри можно примерно за полтора часа, если при этом заезжать водопад Учан-Су, Черепашье озеро и романтическую Серебряную беседку, откуда открываются по-настоящему завораживающие виды.

В новогодние выходные Ай-Петри посещает очень много туристов, из-за чего многие вынуждены парковаться вдоль дороги, причем с левой и правой стороны, даже на проезжей части. Это затрудняет движение, поскольку тяжело как подъехать к основному туристическому месту, так и затем его покинуть. Периодически это приводит к ДТП. 2 января здесь столкнулись две легковушки, чем ухудшили ситуацию с проездом на плато.

Погода явно балует крымских туристов в новом году, потому что с 1 января и по сей день стоит ясная и теплая погода ― днем около 8-13 градусов тепла, а ночью ― 4-7 градусов.

На самой горе есть все, что необходимо путешественнику, в том числе немного замерзшему ― кафе с вкусными шашлыками и вином, магазины, где продают различные носки и платки из шерсти, много видов варенья, меда, травяные чаи и так далее. Все это в сочетании с чистым воздухом создает необходимый уют и делает отдых любого туриста в Крыму действительно незабываемым. Это настоящая сказка, хоть и не совсем зимняя, потому что снега на Ай-Петри, к сожалению, сейчас нет ― растаял еще до Нового года.

Напомним, ранее ФАН показывал, как выглядит набережная Ялты по вечерам в новогодние праздники ― тысячи людей, а в кафе нет мест.