ФАН публикует видео с протаранившей в Крыму жилой дом легковушкой



Легковой автомобиль на полной скорости влетел в лестницу около подъезда жилого дома. Происшествие попало на камеры наружного видеонаблюдения, а очевидцы выложили его в сеть.

На видео легковушка протаранила бетонную лестницу, от удара машину развернуло на 180 градусов. Чудом никто не пострадал. Люди вышли из подъезда буквально через несколько секунд после удара.

«Радует, что никого на их пути не оказалось», — отметили интернет-пользователи.

В машине также все остались целы. Сразу после ДТП из салона вышли двое молодых парней: кроме шока от произошедшего, травм ни у кого не оказалось.

«Похоже, хотя бы были пристегнуты. Так с большой вероятностью сломали бы шеи», — добавили в комментариях очевидцы.

Также многие в комментариях отметили неуязвимость конструкции отечественного автопрома: «отечественная классика из железа, а не из пластика, все живы, восстановить можно».

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